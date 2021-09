Ética revisará el lunes caso de congresista que intentó sobornar a periodista de La República

La Comisión de Ética del Congreso de la República revisará el próximo lunes 27 de setiembre si investigará al congresista Jorge Flores Ancachi, de Acción Popular, por intentar sobornar a un periodista del diario La República durante la semana de representación en Puno.

El parlamentario Diego Bazán, de Avanza País, secretario de dicha comisión, indicó que en la sesión del lunes se evaluará si se abre una investigación al parlamentario acciopopulista.

“El caso del congresista Flores, de manera puntual, ya está en agenda y vamos a determinar el lunes si se inicia la indagación al respecto . Me parece escandalosa la situación. Tenemos que tocar el tema e investigar al respecto”, dijo Bazán en diálogo con Canal N.

Congresista de Acción Popular intentó sobornar a periodista de La República

El congresista Flores Ancachi intentó sobornar al periodista de La República Liubomir Fernández Fernández. El legislador, en un apretón de manos, trató de pasarle S/ 100 para que su colega de bancada Carlos Zevallos ya no sea entrevistado por este diario en su paso por Puno.

El hombre de prensa grabó la escena con su celular y le increpó dicha actitud al legislador. “¿Con quién crees que estás tú para que quieras darme dinero? (…) No lo he hecho antes. No lo he hecho nunca”, recalcó Fernández.

Comisión de Ética verá también denuncia contra Guido Bellido

Por otro lado, el congresista Bazán también señaló que en la sesión del lunes se abordará la denuncia contra el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, por la presunta agresión verbal a la tercera vicepresidenta del parlamento, Patricia Chirinos.

Finalmente, el mismo día también se evaluará el caso del parlamentario Héctor Valer, de Somos Perú-Partido Morado, por sus declaraciones contra la legisladora Leslie Olivos, de Fuerza Popular.