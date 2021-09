Vladimir Cerrón y hermanos investigados por supuesta coima de 15 millones de dólares

Es uno de los casos menos conocidos, pero probablemente es el de mayor gravedad que enfrenta Vladimir Cerrón Rojas. Exfuncionarios del Gobierno Regional de Junín, con quienes trabajó, afirman que Cerrón negoció con la compañía minera Chinalco para que a cambio de un pago ilegal facilitara el traslado de la población de Morococha a otra zona, en beneficio de la empresa. Al menos uno de los testigos ha ratificado que Vladimir Cerrón, junto con sus hermanos, el ahora congresista Waldemar Cerrón y Fritz Cerrón, supuestamente recibieron US$ 15 millones para conseguir el reasentamiento de alrededor de 5.000 pobladores de Morococha y así facilitar la ejecución de un multimillonario proyecto cuprífero.

Después de 4 años de investigaciones, el fiscal Dennis Rondón Castillo, a principios de este año, solicitó el sobreseimiento del caso por falta de pruebas. Sin embargo, la Procuraduría de Lavado de Activos de Junín cuestionó la decisión del fiscal Rondón porque no había cumplido con diligencias básicas de la indagación , como el levantamiento del secretario bancario, tributario y bursátil, para establecer la ruta del presunto dinero ilícito. Tampoco se había practicado el peritaje contable de los bienes de los imputados.

En consecuencia, el 23 de febrero de este año, el titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Junín, Rafael Herrera Rivas, accedió al pedido de la Procuraduría de Lavado de Activos de Junín y ordenó una ampliación de investigación suplementaria por 6 meses contra el exgobernador de Junín Vladimir Cerrón y sus hermanos Waldemar y Fritz Cerrón Rojas. También están comprendidos otros 7 exfuncionarios del Gobierno Regional de Junín.

Los hermanos Cerrón en todo momento negaron los hechos.

El 26 de febrero de este año, la defensa de Vladimir Cerrón presentó la nulidad de la disposición judicial. Pero el juez Eber Bello Merlo, del Juzgado de Investigación Preparatoria Central, declaró infundada la acción de Cerrón, por lo que ampliación de la investigación del caso prosiguió en plena campaña electoral.

En comunicación con La República, el titular de la Sexta Fiscalía Provincial Penal de Huancayo, Dennis Rondón Castillo, titular de la investigación contra los hermanos Cerrón por el caso Chinalco, confirmó que la indagación se encuentra en curso.

También adelantó que ha recibido el informe de la pericia contable a los investigados, así como los reportes del levantamiento de los secretos bancario, tributario y bursátil del secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y de los demás implicados.

El informe pericial también detalla los movimientos financieros de sus hermanos Fritz y Waldemar Cerrón Rojas, este último congresista por el partido Perú Libre. Además del actual presidente del Gobierno Regional de Junín, Fernando Orihuela Rojas —también del partido de gobierno—, y de otros exfuncionarios que pertenecieron al entorno de Vladimir Cerrón durante el periodo del 2011 al 2014. Entre ellos:

-Henry López Cantorín, exgerente general del Gobierno Regional de Junín (GRJ).

-Aldrin Zárate Bernuy, exgerente de Desarrollo Económico del GRJ.

-José Nieto Morales, exsubgerente de Acondicionamiento Territorial del GRJ.

-Carlos Mayta Valdez, exgerente de Infraestructura Regional del GRJ.

-Luis Salvatierra Rodríguez, exjefe de Administración del GRJ.

-Miguel Cieza Galván, exjefe del Área de Transportes.

-Y Marcia Luna Álvarez.

La denuncia fue interpuesta el 4 de agosto del 2016 por el ingeniero Ricardo Barzola Carhuancho, exfuncionario del Gobierno Regional de Junín y exbrazo derecho de Vladimir Cerrón. Barzola aseguró ante las autoridades que Cerrón presuntamente recibió US$ 15 millones de la empresa Chinalco a cambio de reubicar a los habitantes de la localidad de Morococha en un nuevo distrito del mismo nombre, a 8 kilómetros de distancia.

Barzola manifestó que Vladimir Cerrón organizó la mudanza de los pobladores de Morococha suscribiendo acuerdos con estos que nunca se cumplieron y emitiendo autorizaciones a favor del proyecto de la minera sin fundamento técnico. Añadió que los supuestos pagos se hicieron mediante Waldemat y Fritz Cerrón, quienes actuaron como intermediarios del exgobernador regional.

Entrevistado por La República, el ingeniero Ricardo Barzola Carhuancho reiteró la acusación contra los hermanos Cerrón.

‘’Han transcurrido 5 años y la Fiscalía todavía no informa de los resultados de la investigación’', indicó.

Relató que tuvo conocimiento del caso por la declaración del testigo Frids Gómez Limas, un exfuncionario de la Oficina de Comunicaciones del Gobierno Regional de Junín.

“El testigo mencionó que participó en el traslado del dinero producto de la coima que entregó la empresa Chinalco y que luego fue recibido por su hermano Fritz Cerrón”, señaló Barzola.

El ex brazo derecho de Cerrón añadió que sospechosamente el testigo Frids Gómez Limas sufrió un sospechoso plagio. No descarta que fue un acto de amedrentamiento.

‘’Lo secuestraron, lo golpearon y lo abandonaron cerca del río Mantaro. ¿No es una coincidencia?’’, expresó Ricardo Barzola.

PUEDES VER: Julián Palacín es denunciado por Proética por no ser idóneo para el cargo de presidente del Indecopi

El abogado de Cerrón, Luis Barranzuela, rechazó la acusación del supuesto cobro de US$ 15 millones. “Ese testigo debe haber visto a Supermán con los maletines repletos con los 15 millones. La acusación no tiene ni pies ni cabeza”, arguyó Barranzuela: “Van a ser ya 5 años de este caso y no han encontrado nada. Ni van a encontrar”.

Testigo estaría bajo amenaza para que no hable

El exfuncionario y ex brazo derecho de Vladimir Cerrón Rojas en el Gobierno Regional de Junín, Ricardo Barzola Carhuancho, quien denunció el caso, expresó su contrariedad por el intento de la fiscalía de Huancayo de archivar el caso en febrero de este año.

“Increíble, después de varios años, sin haber completado la investigación, la misma fiscalía pidió archivar el caso. Felizmente, la Procuraduría de Lavado de Activos se dio cuenta y solicitó a tiempo que se cumplieran las diligencias más elementales”, señaló Barzola a este diario.

Enterado de que cambiaría de versión Fritz Gómez Limas, el exfuncionario del Gobierno Regional de Junín que también tuvo conocimiento del supuesto pago de US$ 15 millones, Ricardo Barzola respondió que lo más probable es que haya sido amedrentado.

“Ya una vez lo secuestraron y golpearon, entonces se siente amenazado y siente temor. Por eso las autoridades deben actuar ya”, dijo.