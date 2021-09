Magistrados del TC instan al Congreso a escoger a los reemplazantes con brevedad y trasparencia

Los magistrados del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma y Eloy Espinosa-Saldaña, hicieron un llamado al Congreso de la República para que escojan a los nuevos integrantes del máximo intérprete de la Constitución. Ambos tribunos, junto a otros tres, se encuentran con el mandato vencido y deben ser reemplazados. Todo ellos están a la espera de lo que decida el Parlamento, entidad que debe designar a los nuevos miembros.

Fue la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, quien indicó que la elección de los nuevos magistrados es una tarea que le corresponde al Legislativo y que, espera, “cumplan lo más pronto posible”. “Insto al Congreso para que cumpla con sus atribuciones” , añadió la magistrada, tras participar en un homenaje póstumo a su colega Carlos Ramos Núñez, quien falleció el martes a los 61 años.

Por su parte, Eloy Espinosa-Saldaña recordó que las últimas tres composiciones del Congreso han intentado elegir a los nuevos tribunos, pero no han tenido éxito, y manifestó que las designaciones no dependen de ellos, y que más bien “es un problema” que el Parlamento no nombre a los reemplazantes.

“Es un problema para nosotros. El artículo 10 de la Ley Orgánica señala que si dejamos el cargo somos responsables administrativos en el ámbito penal por lo que puede pasar, no tenemos proyecto de vida porque no sabemos si en un año, dos meses o dos días nos van acambiar ”, expresó en diálogo con TV Perú.

Sede del Tribunal Constitucional. Foto: John Reyes/La República

Por esa razón, Espinosa-Saldaña instó a los congresistas a que elijan los más pronto posible a los nuevos magistrados “ con transparencia, privilegiando a los que tengan la mejor calidad para desempeñar el cargo con imparcialidad , independencia, compromiso con los valores democráticos y sentido de protección a los más vulnerables”.

¿Cómo está avanzando la comisión especial TC?

A mediados de setiembre, la Comisión Especial para seleccionar a los candidatos al Tribunal Constitucional aprobó su plan de trabajo. De acuerdo a su cronograma, el concurso público iniciará el 1 de octubre y culminará el 25 de noviembre. Ese día se enviará el informe para que el pleno programe una sesión, con el objetivo de que el cuadro de méritos final sea sometido a votación.

Este grupo de trabajo está conformado por José Balcázar (Perú Libre), Jorge Montoya (Renovación Popular), Adriana Tudela (Avanza País), Luis Aragón (Acción Popular) y Wilmar Elera (Somos Perú-Partido Morado); así como por Hernando Guerra-García (Fuerza Popular), Ruth Luque (Juntos por el Perú), Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso) y Enrique Wong (Podemos Perú).

En tanto, los magistrados que tienen el mandato vencido y deben ser reemplazados son: Ernesto Blume, Manuel Miranda Canales, José Luis Sardón, Marianella Ledesma Narváez y Eloy Espinosa-Saldaña. El puesto que ha dejado el tribuno Carlos Ramos también sebe ser ocupado por quién designe el Congreso.