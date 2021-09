Puno: periodista de La República denuncia que congresista de Acción Popular intentó sobornarlo

El congresista por Puno de las filas de Acción Popular, Jorge Luis Flores Ancachi, intentó sobornar al periodista de La República, Liubomir Fernández Fernández. El legislador, en un apretón de manos, intentó pasar al periodista S/ 100 para que su colega de bancada Carlos Zevallos, ya no sea entrevistado por La República en su paso por Puno, sino él. El hombre de prensa grabó la escena con su celular y le increpó dicha actitud al legislador. “Con quién crees que estás tú para que quieras darme dinero. (…) No lo he hecho antes. No lo he hecho nunca”, le increpó el comunicador.

Los cinco parlamentarios por Puno aprovecharon su semana de representación para brindar una conferencia de prensa en dicha región sobre su labor congresal.

Estuvieron presentes Carlos Zeballos Madariaga, Oscar Zea Choquechambi, Wilson Rusbel Quispe Mamani, Flavio Cruz Mamani y Jorge Luis Flores Ancachi.

En la conferencia, el hombre de prensa cuestionó a los congresistas puneños porque pese a estar en Puno, no se interesaron en las denuncias contra empresas chinas que subcontrataron para obras públicas a empresarios de otras regiones y estos se fueron sin pagar a proveedores puneños.

Fernández resaltó que solo Carlos Zevallos tomó interés en el caso y criticó a los demás legisladores por no haber tomado en cuenta la denuncia.

Al término de la rueda de prensa, el periodista se volvió a encontrar con Jorge Luis Flores Ancachi en la Plaza de Armas para devolverle un expediente que pidió prestado durante la conferencia. Este era acerca de las anomalías en torno a la licitación del hospital Manuel Núñez Butrón de Puno, que es investigado por el Congreso de la República.

Cuando el periodista le devolvió el documento, el legislador le dijo que no solo Carlos Zevallos debería ser entrevistado sobre los temas importantes de Puno, sino también él. Enseguida le dio un apretón de manos y fue en ese momento que quiso pasarle el dinero, lo que fue rechazado por Fernández.

En una parte del video grabado por el periodista, Jorge Luis Flores Ancachi admite ello. “Solo pedirte para cualquier problema que haya más adelante (…) que no solamente llames a Carlos Zevallos, sino llámame a mí también. Te dejo mi número”, manifestó.

El comunicador increpó al congresista porque con su actitud lo estaba ofendiendo y, en respuesta, el parlamentario le ofreció disculpas.

“Discúlpame, discúlpame”, le dijo el congresista por Puno. Flores Ancachi trató de disimular que era para un almuerzo, pero el periodista le retrucó diciendo que nunca pidió ni le sugirió nada de ello.

“¿Yo te he pedido (almuerzo)?, “¿Yo te he pedido?”, le cuestionó Fernández a Ancachi y este le respondió: “No, discúlpame”.