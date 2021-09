Hernando Cevallos: “La opinión del vicecanciller fue absolutamente inadecuada”

Este jueves 23 el ministro de Salud, Hernando Cevallos, dijo que las declaraciones del viceministro de Relaciones Exteriores, Luis Enrique Chávez, son “absolutamente inadecuadas”, luego de que manifestara que el “el Perú ha señalado que desde el 5 de enero en Venezuela no hay ninguna autoridad” que se pueda considerar “legítima“. Asimismo, consideró que “no es oportuno” este pronunciamiento luego de que el presidente Pedro Castillo tuviera una reunión con el líder del régimen chavista, Nicolás Maduro, en su viaje a México.

“ Me parece que no es oportuno este tipo de declaraciones. Luego, lo demás es un tema que en todo caso debe responder (Guido) Bellido, porque no conozco los pormenores y no hemos generado un intercambio de opiniones para profundizar en el tema, conozco lo que dicen los medios de comunicación, solamente”, indicó en RPP.

Por otro lado, el titular del Minsa dio su respaldo al encuentro del jefe de Estado con su homólogo venezolano, ya que, a su parecer, esta reunión resulta necesaria para abordar temas importantes como la migración de ciudadanos venezolanos en el Perú.

“ Yo creo que el presidente toma las decisiones de reunirse con quien cree conveniente . Y, efectivamente, hay un problema muy importante aquí con la migración de ciudadanos venezolanos, que debe tratarse. Nos guste o no, el régimen de Nicolás Maduro tiene muchísimo que ver con la solución de este problema, así que yo de ninguna manera cuestiono. Al contrario, me parece bien que el presidente se siente con Nicolás Maduro para encontrar una solución, entre otras cosas, al tema de migraciones que es muy grave”, sostuvo.

En cuanto a la diferencia de opiniones entre el primer ministro y la Cancillería, que dirige Óscar Maúrtua, el funcionario de la cartera Salud añadió que se encuentra “sorprendido” por la discordancia de información. Según él, este tema “debió resolverse de otra manera” y por interno en el gabinete.

Guido Bellido desmiente a vicecanciller

Las declaraciones del vicecanciller han sido cuestionadas también por el primer ministro Guido Bellido, quien desmintió a Chávez a través de sus redes sociales .

“Desmiento afirmación de vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela, no es la postura del Gobierno. Nuestro presidente tuvo una reunión con el presidente Nicolás Maduro para solucionar crisis migratoria. Si al canciller o su adjunto no le gusta, tienen las puertas abiertas“, escribió en su cuenta de Twitter.