Los congresistas del sur y sus proyectos de ley polémicos

1 | Maestros jalados y Cuestión de Confianza

En Cusco, de los cinco parlamentarios, sólo cuatro hacen ejercicio legislativo. Guido Bellido, se desempeña como premier. Las iniciativas más polémicas corresponden a Luis Ángel Aragón Carreño de Acción Popular.

Aragón es el autor de uno de los cuatro proyectos de ley que buscan interpretar la Cuestión de Confianza regulada en el último párrafo del artículo 132 y artículo 133 de la Constitución Política. La iniciativa busca evitar una posible disolución del congreso tal como sucedió en el gobierno de Martín Vizcarra. Según este proyecto, el ejecutivo no puede hacer Cuestión de Confianza para imponer reformas constitucionales, una tarea que le compete solo al congreso. Aclara que el gobierno puede hacer Cuestión de Confianza por su política general o para blindar ministros.

Según el dictamen aprobado, la norma beneficiará a la ciudadanía porque “percibirán un gobierno más estable”, dice el documento. El ministro de Justicia, Aníbal Torres, sostiene que la norma es inconstitucional y causará graves confrontaciones.

“El Congreso usurpa funciones que no le competen. No puede interpretar la constitución porque no la ha creado”, indicó.

Aragón también planteó una reforma al artículo 77 de la constitución para implementar el canon turístico . Su iniciativa, explica, beneficiará con más recursos a los gobiernos regionales y locales, en cuyas jurisdicciones hay actividad turística. La idea es que ese canon se financie con el 50% de la tributación que efectúan las empresas del rubro. Es probable que al Ministerio de Economía y Finanzas no le guste esta iniciativa.

La oficialista Katy Ugarte plantea el retorno de 14 000 maestros al magisterio. Son docentes que en el año 2014 fueron cesados de sus cargos por no rendir o desaprobar el examen nacional exigido por el Ministerio de Educación (Minedu).

El Minedu rechazó anteriormente iniciativas similares. Consideraba que atentaba contra el principio de meritocracia.

Ugarte es docente y desaprobó hasta siete veces la evaluación de ascenso de plaza. “Son evaluaciones con muchos cuestionamientos. Vamos a presentar otro proyecto de ley que también haga notar esos errores”, dijo en esa ocasión.

Leyes declarativas

Por su parte el congresista Alejandro Soto planteó el proyecto de ley que declara de interés nacional el fomento del habla y escritura de la lengua quechua y sus expresiones regionales. Citó a los casi cuatro millones de peruanos que tienen como lengua materna el runa simi.

Se trata de una iniciativa respaldada en la región imperial que reclama hace mucho el respeto de su variante quechua, el pentavocálico. El saludo del premier en quechua, durante su presentación para solicitar el voto de confianza, puso el tema en agenda. Por ahora el proyecto recién pasó a comisión.

PUEDES VER: Pronied realizará acondicionamiento térmico en escuelas rurales del sur

Soto también presentó una iniciativa que autoriza la instalación de servicios públicos en las comunidades campesinas ubicadas en bienes inmuebles prehispánicos integrantes del patrimonio cultural. Es decir que la instalación de agua, desagüe, energía eléctrica y telefonía en zonas intangibles. Según argumenta, las normas actuales atentan contra la dignidad de los comuneros.

Ruth Luque presentó dos proyectos que buscan la paridad y la interculturalidad en la conformación del Tribunal Constitucional (TC) y del directorio del Banco Central de Reserva del Perú. En los beneficios, precisa que ambas instancias deben estar integradas por al menos tres mujeres.

2 | Las propuestas de Arequipa

Cuatro de los seis congresistas que representan a la región Arequipa han presentado sus primeros proyectos de ley. Se trata de Jaime Quito Sarmiento (Perú Libre), Diana Gonzáles Delgado (Avanza País), Edwin Martínez Talavera (Acción Popular) y Ricardo Medina Minaya (Renovación Popular). Todas las iniciativas recién están en comisión.

De acuerdo al portal del Congreso de la República, Alex Paredes Gonzáles y María Agüero Gutiérrez (ambos de Perú Libre), aún no han presentado iniciativas. Esta última estuvo en el ojo de la tormenta. Dijo que el sueldo de congresista no le alcanzaba.

Diana Gonzáles es autora de un proyecto para fijar requisitos para ser ministro o ministra de Estado .

La parlamentaria sostiene que la actual constitución “regula de forma muy general los requisitos para ser ministro de Estado”, lo que no garantiza que estos sean elegidos dentro de un grupo de personas que cuenten con las características técnicas.

Plantea cambiar el artículo 124 de la constitución que establece los requisitos para ser ministros . Exige la incorporación de tener grado de bachiller en educación superior universitaria o técnico, contar con 5 años de experiencia en puesto de dirección en gestión pública como mínimo y haber cumplido 30 años de edad. Adicionalmente, colocó que la ley delimitará los requisitos complementarios que deben cumplir los ministros a fin de garantizar su idoneidad.

Actualmente, en la carta magna se pide 25 años como mínimo, ser peruano de nacimiento y ciudadano en ejercicio.

Gonzáles también presentó el proyecto de ley que regula las apuestas deportivas a distancia que se realizan mediante internet u otro medio de comunicación. En el costo beneficio de la norma, esta permitirá al IPD tener mayores ingresos por las rentas que tendrán que pagar las empresas aportadoras.

El proyecto de ley presentado por Jaime Quito plantea que se prohíba la suspensión perfecta de labores y el cese colectivo durante la emergencia sanitaria por haberse aplicado indiscriminadamente.

Citó empresas que accedieron a los créditos de Reactiva Perú, pero adoptaron dichas medidas perjudicando a los trabajadores.

Ricardo Medina de Renovación Popular propuso que se amplíe la vigencia del bachillerato automático para el 2022 y 2023. Hay que recordar que, en mayo pasado, fue publicada la Ley n° 31183 que dispuso este procedimiento para los universitarios que concluyeron sus estudios durante el 2020 y que lo están haciendo en este año.

El también presidente de la Comisión de Educación, fundamentó que la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación (Minedu), informó que “la deserción universitaria en el primer semestre del año 2020-I fue del 18,2%, es decir, 174.000 estudiantes no se matricularon en dicho ciclo o dejaron los estudios superiores”. La situación se agravaría con las nuevas variantes.

Por último, Edwin Martínez Talavera, presentó un proyecto de ley para que se declare de “interés nacional y necesidad pública’' la creación, equipamiento de Albergues Estudiantiles en zonas rurales del Perú”.

3 | Congresistas de Tacna y Puno

En Tacna, la congresista Betssy Chavez Chino (PL), propuso modificar el Código Procesal Penal para sancionar y no tener contemplaciones con los responsables de anomalías en la ejecución de hospitales públicos. Además, planteó incluir el curso de lengua de señas en el contenido curricular de la Educación Básica Regular de los tres niveles: inicial, primaria y secundaria. En ambos proyectos considera como beneficiarios a la ciudadanía en general.

El congresista Fernando Mario Herrera Mamani de Perú Libre, no presenta producción a la fecha.

Uno de los proyectos más controversiales del país fue presentado por el congresista de Puno, Wilson Rusbel Quispe Mamani, sobre la reforma constitucional para convocar a referéndum y cambiar la Constitución de 1993.

El proyecto señala que la actual Carta Magna debe modificarse e incluir que el presidente de la República debe convocar a un referéndum donde la ciudadanía responda a la siguiente pregunta: ¿Se debe convocar a una Asamblea Constituyente para que redacte una nueva Constitución?

En caso gane la opción Sí, el presidente debe convocar a elecciones para elegir a los integrantes de la Asamblea Constituyente cuando se desarrollen los comicios regionales y municipales del 2022.

Para el abogado Luis Ayquipa, esa no será una tarea fácil, ya que en este momento en el país también se recolectan firmas para no convocar a la Constituyente y no cambiar la Constitución.

El parlamentario Jorge Luis Flores Ancachi ya presentó nueve proyectos de ley en los que resalta la creación de nuevas plazas notariales y la creación del colegio profesional de gestores públicos. El otro lado de la moneda es la del congresista Flavio Cruz Mamani que aún no tiene proyectos de ley de su autoría, según el portal web del Congreso.

ENFOQUE

Luis Ayquipa -Analista

Proyectos de ley anti técnicos

Las iniciativas legislativas pueden ser bien intencionadas, pero muchas carecen de los criterios técnicos básicos que deben contemplar, obligatoriamente, cada proyecto. Por ejemplo, en el análisis costo beneficio, el problema es que lo hacen de manera genérica. Esos análisis deberían ser mucho más técnicos, mayormente fundamentados con datos más precisos.

De todos los proyectos de ley que he visto no cumplen con eso, por lo general ponen en costo beneficio que no demandará costos adicionales o serán con cargo a la entidad que va intervenir cuando se apruebe la ley. Un análisis tal cual debe ser, no lo hacen.

También el marco legal es un aspecto que se debe ver con mucho cuidado en los proyectos de ley.

Otro aspecto en el que particularmente yo no estoy de acuerdo es cuando las iniciativas legislativas se formulan de manera unilateral por los congresistas. Creo que se debe consensuar con la población, con los sectores que están involucrados y que buscan que haya este tipo de reformas.

Video recomendado