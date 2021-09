Posibles cambios en gabinete toman fuerza otra vez

El tuit del premier Guido Bellido, en el que le dice al canciller Óscar Maúrtua que tiene las puertas abiertas para irse del gabinete si es que así lo desea, es interpretado en algunos miembros del Gobierno como una ruta de colisión que no tendría marcha atrás.

“Desmiento la afirmación del vicecanciller de no reconocer la autoridad legítima en Venezuela, no es la postura del Gobierno. Nuestro presidente tuvo una reunión con el presidente Nicolás Maduro para solucionar la crisis migratoria. Si al canciller o su adjunto no les gusta, tienen las puertas abiertas”, escribió Bellido en su cuenta de Twitter.

El vicecanciller, Luis Enrique Chávez, había dicho que en Venezuela “no hay ninguna autoridad que podamos considerar legítima”.

En ese contexto, las versiones sobre posibles cambios en el gabinete vuelven a tomar fuerza. La decisión final, desde luego, le corresponde al presidente Pedro Castillo.

Hay señales que sugieren desencuentros. Por ejemplo, el mandatario ya volvió de su viaje por Estados Unidos y, sin embargo, el Consejo de Ministros que debería haberse celebrado ayer –como todos los miércoles– fue suspendido . Versiones periodísticas señalan que así lo dispuso Bellido.

Este diario consultó en la Presidencia del Consejo de Ministros sobre las razones oficiales de la cancelación. La respuesta fue que no había una. Hasta ayer tampoco había fecha para la reprogramación. Mientras tanto, los ministros continuaron con sus actividades.

Una segunda señal: en Washington, Castillo sugirió a los empresarios que se reunieron con él que implementaría algunos cambios en su gestión.

Los propios empresarios le dijeron que era momento de tomar decisiones, aunque no pidieron la cabeza de nadie en particular, de acuerdo a lo explicado a La República por el titular de la Sociedad Nacional de Industrias, Ricardo Márquez.

Es más, siempre según la versión de Márquez, Castillo dijo ser consciente de que los votos que él había obtenido en la elección no eran de Perú Libre: “Yo creo que los votos de la gente han sobrepasado a los del partido”, dijo a Márquez.

Ya hubo amagos de cambios en el gabinete, pero estos no prosperaron a excepción de la salida de Torre Tagle de Héctor Béjar, quien justo terminó siendo reemplazado por Maúrtua. Aparte, el ministro de Trabajo, Iber Maraví, será interpelado por el Pleno del Congreso el jueves 30, por sus presuntos vínculos con Sendero Luminoso.

La versión más fuerte hoy es que la exministra Aída García Naranjo reemplazaría a Bellido, y que además de Maraví saldrían Iván Merino (Energía y Minas) y Rubén Ramírez (Ambiente).

Cabe recordar que el ministro del Interior, Juan Carrasco, apoyó a Maúrtua. “Nosotros respetamos las opiniones de los ministros, del presidente del Consejo de Ministros también, pero estamos de acuerdo con lo señalado por el encargado de Relaciones Exteriores, el canciller Maúrtua”, declaró.

Por su parte, el titular de Justicia, Aníbal Torres, señaló que a pesar de las diferencias entre Bellido y Maúrtua, el gabinete trabaja en armonía. Aún así, podría haber noticias, y pronto.

Comisión de Relaciones Exteriores cita a Maúrtua

La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, presidida por el parlamentario de Fuerza Popular Ernesto Bustamante, citó al titular de la Cancillería, Óscar Maúrtua, para que brinde explicaciones de lo que se conversó en la reunión que mantuvo en México el presidente de la República, Pedro Castillo, con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro.

Bustamante se dirigió al canciller y lo citó “con carácter urgente” a la tercera sesión ordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, la cual se realizará el próximo lunes 27 de setiembre desde las 11:00 a.m. de manera presencial en el hemiciclo del Parlamento.