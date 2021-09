Ernesto Bustamante sobre gastos de instalación: “No se puede devolver ni pedir que se rebaje”

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, Ernesto Bustamante, se refirió a los gastos de instalaciones del Parlamento. En la conversación, el congresista habló sobre los S/ 15.600 que cobró al igual que otros 20 legisladores de Lima y Callao.

En diálogo con RPP, el biólogo se mostró a favor de esta cantidad de dinero y explicó que antes le parecía innecesaria, pero ahora, por la pandemia de la COVID-19, le resulta útil.

Asimismo, el funcionario explicó que para poder ejercer su labor de manera correcta son necesarios una serie de implementos y artefactos que deben ser instalados en su hogar para continuar con los trabajos solicitados.

Ernesto Bustamante aseguró que la cifra de los gastos de instalación no se puede modificar. Foto: GLR

“Para mí, la instalación requería una oficina en casa. El concepto de instalarse para poder tener una oficina virtual es distinto. Tener una computadora dedicada, sistema de iluminación, un televisor encendido permanentemente, entre otras cosas”, agregó Bustamante.

Finalmente, el parlamentario aseveró que el monto de S/ 15.600 es inamovible para los congresistas, pues ya está establecido y no es posible cambiar dicha cantidad. Para él, esta suma es necesaria, debido a que la pandemia ha obligado a que se realicen nuevos gastos.

”Eso es lo que se paga, no se puede ni devolver ni pedir que me lo rebajen. Yo creo que no es una gollería para los parlamentarios en los tiempos de pandemia. Yo no puedo usar la misma computadora que usa el resto de la familia y dedicarla exclusivamente para el trabajo congresal”, mencionó.

Patricia Juárez: “Respondo con mi trabajo”

La congresista Patricia Juárez, de Fuerza Popular, se refirió a la solicitud para que se le deposite un pago extra de S/ 15.600 con el fin de cubrir sus gastos de instalación, pese a que ya cuenta con una residencia en Lima. Ante esto, la también presidenta de la Comisión de Constitución del Parlamento sostuvo que esta acción es legal y que, además, “responde” con su trabajo realizado en el Legislativo por cada beneficio asignado a su despacho.

En esa misma línea, aseguró que dicho bono de instalación es una “asignación legal” y que, si hay algún cuestionamiento sobre ello, sería algo que el Consejo Directivo del Parlamento deberá “evaluarlo a futuro”.

“En este momento es absolutamente legal y legítimo. De ninguna manera (es ilegítimo). Nosotros, especialmente quien le habla, respondemos absolutamente con nuestro trabajo respecto a cada centavo que el Congreso de la República nos pague o abone. Es un tema absolutamente cerrado”, manifestó durante una entrevista en Canal N este domingo.