José Luna propone no retirar a candidatos en caso omitan información pública en su declaración jurada

José Luna Gálvez, congresista de la bancada Podemos Perú, presentó un proyecto de ley para que los candidatos a un cargo de representación (es decir, a la Presidencia, al Congreso, a un gobierno regional o a una alcaldía) no sean retirados en caso omitan información sobre sus bienes y rentas en su declaración jurada. La iniciativa legislativa precisa que solo se mantendrían en carrera si es que esos datos se encuentran en registros públicos.

El PL n.º 285/2021-CR, de Luna Gálvez, busca modificar el párrafo 23,5 del artículo 23 de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, al añadir el siguiente texto: “En el caso del numeral 8, del párrafo 23,3 la omisión dará lugar a la exclusión del candidato, salvo que la misma conste en un registro público, procediéndose a la anotación marginal respectiva”.

El referido artículo señala que los candidatos deben presentar una declaración jurada de hoja de vida y esta debe contener, entre muchos datos, una “declaración de bienes y rentas, de acuerdo a las disposiciones previstas para los funcionarios públicos”, así lo establece el mencionado número 8.

No obstante, el parlamentario de Podemos Perú propone que el hecho de omitir esa declaración de bienes y rentas no sea causal para separar a los candidatos, solo si aquella información está en registro públicos .

Con su proyecto “busca resolver la problemática generada por las exclusiones ante la omisión de informar en declaración jurada de hoja de vida de candidatos bienes que se encuentran en registros públicos, y como tal son de conocimiento público”.

“Esta disposición —de exclusión por omisión de información pública— genera incertidumbre en cuanto a la participación o no del candidato, alterando con ello el normal desarrollo de un proceso electoral, por lo que debe ser corregido”, sostiene Luna Gálvez, quien es investigado por presunta inscripción irregular de su organización política, así como injerencia y copamiento de instituciones, como el desactivado CNM y la ONPE.

Candidatos no pueden ocultar información pública, afirma Luna

De acuerdo con Luna, la información que se encuentra en registros públicos no es “secreta ni reservada”, por lo que, asegura, el postulante a un cargo del Estado “no podrá ocultarla”. “ Y si en algunos casos no se declara es porque la misma atiende a diferentes circunstancias, pero no el confundir o engañar al elector ”, señaló.

Asimismo, el congresista considera que el proceso de exclusión “crea un perjuicio enorme al candidato y al proceso electora en sí, por cuanto el elector tiene la incertidumbre de si su candidato participa o no”.

En ese sentido, José Luna aseveró que, de aprobarse en el Pleno, la ley “terminará con la incertidumbre política de que un candidato es excluido o no, y se podrán avocar a la realización de la respectiva campaña y difusión de sus propuestas políticas”.