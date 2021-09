Alva sobre división en el Ejecutivo por Venezuela: “Los trapitos sucios se lavan en casa”

La titular de la Mesa Directiva del Congreso, María del Carmen Alva de Acción Popular, hizo un llamado al Poder Ejecutivo para trabajar en unidad luego que se desatara una polémica por los comentarios del vicecanciller, Luis Enrique Chávez, sobre Venezuela y la enérgica respuesta por parte del primer ministro Guido Bellido.

“Así como en el Congreso tenemos que trabajar unidos y tener comunicación, porque somos 130 congresistas, el Poder Ejecutivo tiene que hacer lo mismo, así que entre ellos tienen que dialogar y –como se dice- los trapitos sucios se lavan en casa, ponerse de acuerdo y hacer lo único que tienen que hacer: trabajar por el país y sacarnos de esta crisis sanitaria y económica”, sostuvo desde La Libertad.

Como se informó, el último lunes 20 de setiembre Chávez aseveró que desde el 5 de enero del presente año, el Perú no reconocía a ninguna autoridad legítima en Venezuela. Casualmente, esa fue la última vez que el Grupo de Lima se pronunció sobre la coyuntura política y social en ese país.

Así, recordó que la gestión del expresidente Francisco Sagasti suscribió el último comunicado del Grupo de Lima. “ El Perú ha señalado que desde el 5 de enero en Venezuela no hay ninguna autoridad que podamos considerar legítima “, añadió.

Bellido discrepó enérgicamente con el vicecanciller

A su turno, Bellido Ugarte hizo públicas sus discrepancias con el vicecanciller, y dijo que no era la postura del Gobierno de Pedro Castillo. Incluso, dio a entender que si no estaba de acuerdo, podía dar un paso al costado de la actual gestión .

“Desmiento afirmación de vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela, no es la postura del Gobierno. Nuestro presidente tuvo una reunión con el presidente Nicolás Maduro para solucionar crisis migratoria. Si al canciller o su adjunto no le gusta, tienen las puertas abiertas”, escribió en Twitter.