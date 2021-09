RMP: “¿Para quién trabaja Bellido? ¿Para el presidente del Perú o de Venezuela?”

El presidente de la República, Pedro Castillo, junto a su comitiva retornaron al Perú tras su gira en México y Estados Unidos. Rosa María Palacios calificó como exitosa la participación del líder de Perú Libre donde ha dejado en claro que no es comunista y que dará seguridad y garantía jurídica a los inversionistas

Sin embargo, Castillo Terrones tendrá que enfrentar algunos problemas. RMP recordó el tuit del primer ministro, Guido Bellido, en el cual desconocía la posición de la Cancillería de no reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.

Bellido Ugarte reveló que el mandatario mantuvo una reunión con el sucesor de Hugo Chávez para solucionar la crisis migratoria. Palacios resaltó que este encuentro no estaba pauteado en la agenda de Castillo.

“Lo que está revelando Guido Bellido es una reunión secreta, que no estaba en agenda de la cual ningún periodista conocía. Yo asumí ayer que era parte de las reuniones bilaterales que se tienen en Celac, pero no, esta reunión no fue pactada, fue sorpresiva”, expuso.

Ante el tuit del titular de la PCM, donde invita al canciller Óscar Maúrtua y el vicecanciller Luis Enrique Chávez a retirarse si no comparten la postura del Gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante un comunicado, aseguró que el Perú nunca ha roto las relaciones diplomáticas con Venezuela.

Esta reunión secreta fue confirmada por el mismo Nicolás Maduro. Aseguró que habló con Pedro Castillo sobre un “plan masivo” de regreso de venezolanos a su país. Además, indicó que existe un interés de compras en la industria peruana para reactivar el comercio.

“Lo que Maduro nos quería contar es que Castillo lo reconocía como presidente porque se reunía con él. ‘Yo soy presidente de Venezuela, miren, Castillo me reconoce’ (...) ¿Para quién trabaja el primer ministro? ¿Para el presidente del Perú o de Venezuela?”, comentó Palacios.

La abogada se refirió al proyecto de ley impulsado por la bancada de Perú Libre, el cual busca controlar los contenidos de los medios de comunicación, muy similar a las aplicadas en países como Ecuador, Venezuela o Nicaragua.

Pese a que no tienen los votos en el Congreso para aprobarlo, RMP advirtió que es un llamado de atención sobre los problemas que posee el Gobierno con la prensa.

En este sentido, la Defensoría del Pueblo invocó al Parlamento a archivar el proyecto de ley, ya que podría derivar en un uso arbitrario del poder por parte del Ejecutivo.

“La pregunta es ¿qué va a hacer el presidente frente a esta situación? Si mantiene a Guido Bellido, va a ser bien difícil creer que lo que ha dicho en el exterior es verdad”, cuestionó.

Por último, Palacios expuso un video donde se aprecia a personas recolectando firmas para una Asamblea Constituyente y, a cambio, ofrecen fideos.

“El pueblo unido al fideo jamás será vencido. Esto es ilegal, está prohibido dar donaciones de ningún tipo a personas para que manifiesten su voluntad en un sentido u otro. No se pueden entregar fideos a cambio de firmas. La revolución del fideo es lo que está organizando Vladimir Cerrón”, criticó.