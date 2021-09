Ricardo Márquez: “El presidente se ha dado cuenta de que debe tomar decisiones para que el país funcione”

Como parte de su agenda en Estados Unidos, el presidente de la República, Pedro Castillo, se reunió con empresarios peruanos. Estuvo presente el titular de la Sociedad Nacional de Industrias, Ricardo Márquez, quien en la siguiente entrevista revela detalles importantes de la conversación.

¿Cómo diría que estuvo la reunión con el presidente Castillo? ¿Sacó algo en claro?

El hecho de estar tan cerca es bueno porque notas todo. Esta es la tercera vez que me reúno con el presidente y los gremios, y ya hay algo de conocimiento. La presidenta del Consejo de la Prensa Peruana, María Eugenia Mohme, nos llamó preocupada por el tema de la ley de medios y yo decidí empezar con eso, porque sin libertad de expresión no hay nada de qué hablar, es así la cosa. Y la verdad es que el presidente nos dijo que él iba a ver ese tema apenas llegue a Lima y que no habían coordinado nada con él.

¿El presidente les dijo que la bancada de Perú Libre no había coordinado nada con él sobre el proyecto?

Exacto, y que él iba a llamar a la bancada apenas llegue a Lima para ver el tema. Movía la cabeza y no estaba de acuerdo, ¿me entiende? Esa es la razón por la cual el canciller salió a aclarar el asunto, es una decisión de gobierno. Yo le dije entonces al presidente que él estaba haciendo todo un esfuerzo por atraer inversión, pero que la otra parte mata todo. Me respondió que lo iba a ver.

¿Qué otros temas abordaron?

Luego conversamos sobre la realidad del país. Nosotros hacemos una encuesta cada cuatro meses y en la última vimos que el interés de la gente que quiere invertir y contratar personal había bajado tremendamente, y eso nos puso…

En alerta.

Exacto, porque eso también lo ha dicho el BCR. Por eso, le advertimos que eso no iba a hacer crecer al país en inversión. Añadí que el problema del Perú, hoy, es la inflación, el peor impuesto a los pobres. Si eso no se para ahora, después la gente sufrirá. ¿Por qué se lo digo? Porque el derivado de esto va a ser político, que hará que siga subiendo el dólar. Por lo tanto, es mejor que se tomen acciones. No le dije lo que debía hacer porque ya muchos lo dijeron, pero sí le advertí que esto es real, que es un asunto económico que va a explotar políticamente y que es mejor tomar decisiones de una vez.

Usted hablaba del gabinete, asumo.

Desde luego. No le dije qué hacer, sí le dije que tenía que hacerlo ya.

¿Y qué le respondió?

Él asentía. Movía la cabeza afirmativamente. Ahora, insisto, no le dije que cambiara a ningún ministro en particular, pero a mí me pareció que él ya sabe qué debe hacer. Lo que me mencionó fue que los votos que él ha obtenido han sobrepasado los votos del partido.

¿Eso le comentó? ¿Que los votos que él consiguió sobrepasaron los de Perú Libre?

“Yo sé que los votos de la gente han sobrepasado a los del partido”, señaló. Yo comprendí lo que me estaba diciendo. Ya luego pasamos a otros asuntos.

¿Cuáles por ejemplo?

El tema del gas. Le dijimos que podíamos trabajar con ellos para que se pueda distribuir a mayor cantidad de gente el gas. Nosotros encaramos los problemas y queremos dar propuestas al gobierno central. Lo hemos hecho antes también, con Sagasti y Vizcarra. Otros gremios también hablaron del sector acuícola, forestal, o del desarrollo que hay que hacer fuera de Lima. En resumen, le explicamos que nosotros estábamos proponiendo cosas para lograr más empleo. Creo, fue una reunión en donde hemos intercambiado posiciones.

¿Conversaron sobre la asamblea constituyente?

Le mencioné que estamos de acuerdo con el cambio de algunos artículos, que es algo que debe debatirse dentro de este Congreso y que la salida no es la AC. Eso le daría más estabilidad al país, en todo sentido.

¿Le anunció algo concreto sobre ese punto?

Me quedó mirando, nada más. Yo, como dirigente nacional (de la SNI), le tenía que hacer la propuesta. Además, de esa manera, cumple con lo que le ofreció a la población en la campaña. El asunto en este asunto pasa por las promesas que él ha realizado.

¿Cómo cree que el presidente Castillo haya tomado todas estas sugerencias?

A mi criterio tomó bien las cosas. Le hemos alcanzado lo que nosotros vemos, el presidente necesita saber. Me preguntó si podemos vernos en Chota, yo le dije que sí. Algunos amigos me dijeron que fui directo, pero creo que el presidente tenía que conocer lo que pensamos. Nosotros estamos acá (en Washington) invitados por la Asociación Peruana Norteamericana y Palacio nos llamó para una reunión que, como le mencioné, es la tercera.

¿Van a reunirse de nuevo?

Basados en nuestra autonomía queremos decirle (a Castillo) las cosas que pasan. Es un gobierno que no tiene experiencia. La Cancillería como institución está dándole una dirección sobre cómo se maneja el Estado, y eso lo veo muy positivo.

¿Qué opinión le merece el ministro Pedro Francke?

Estuvo en la reunión. Nos parece que, a pesar de que sus posiciones son de centro izquierda, ahora está bien en el centro. Como el presidente dijo, “una cosa es tratar de llegar y llegar y otra cosa es gobernar”.

¿Esa fue su frase?

Sí, sí. Y yo le respondí al presidente que yo ya estuve donde está y que cuando uno llega hay que ponerse en el centro, que no puede irse tanto para un lado porque debe ser el árbitro para que el país siga creciendo y promoviendo mejorías. Eso lo anotó. Mire, yo veo que el presidente se ha dado cuenta de que tiene que adoptar decisiones para que el país funcione. Yo trato de ser cauto, aunque otros colegas son más entusiastas. Hay un viraje y no es fácil, para nadie.

¿La gira por Estados Unidos hará que lleguen nuevas inversiones al país? ¿Qué piensa?

Hay que ser realistas. El presidente ha dado un mensaje de atracción de inversiones y, sin embargo, sabemos que faltan varios pasos para normalizar el país. Somos conscientes de eso y esperamos que el presidente, en los hechos, nos demuestre le actitud que tuvo en esta gira.

¿Que lo que expresó afuera lo aplique dentro?

Correcto. Eso es lo que esperamos. Le indiqué que el que haya ordenado la incineración de los restos de Abimael Guzmán antes del viaje era un hecho que señala que él lidera el Gobierno. Y eso es algo que esperamos que se mantenga. ❖

