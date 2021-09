Martín Vizcarra: “No me arrepiento de haber cerrado ese Congreso obstruccionista”

El expresidente de la República Martín Vizcarra manifestó que no se arrepiente de haber disuelto el Congreso en setiembre del año 2019, luego de que el Legislativo negara de manera fáctica la segunda cuestión de confianza planteada por su gabinete de aquel momento, respecto a la propuesta de un nuevo mecanismo de elección de miembros del Tribunal Constitucional.

“El 30 de setiembre, la próxima semana, se cumplen dos años del cierre de ese Congreso y no me arrepiento. Lo digo claramente. No me arrepiento de haber cerrado ese Congreso obstruccionista que solamente pensaba en sus intereses particulares, políticos y de grupo , queriendo tirarse abajo la reforma universitaria de la Sunedu, no aceptando la ley de medicamentos genéricos, no aceptando la ley de alimentación saludable, ese Congreso que quería nuevamente hacer la repartija para el Tribunal Constitucional ”, declaró para Exitosa.

Por otro lado, respecto a la vacancia exprés llevada a cabo por siguiente Parlamento, sostuvo que se dio de manera ilegal e inconstitucional, bajo un concepto de ‘incapacidad moral’ al que calificó como “vago”.

“ De lo que me quejo es que no se respetó el debido proceso. Nosotros sí fuimos absolutamente respetuosos de la ley y la Constitución (...) Yo cierro el Congreso después de haber hecho un referéndum el año anterior, donde damos la opción a la población, a todos, mayoritariamente, de que definan los cambios que queríamos en el Perú y ese Congreso no los implementa. Es decir, no estaban en contra del presidente, sino en contra de la población”, comentó.

“ Incapacidad moral es un término vago. El móvil fue que me he enfrentado a la clase política tradicional: el aprismo, el fujimorismo que estaba enquistado y que no dejaba gobernar . Yo, sin bancada y sin partido, me he enfrentado a las mafias que había en el sistema nacional de justicia, los ‘Cuellos Blancos’ (...) Me he enfrentado a los grupos de poder económico”, agregó.

En ese sentido, sobre su situación de haber dejado de ser presidente en ese momento, Vizcarra señaló que la aceptaba, aunque no estuviera de acuerdo.

“No. Yo acepto (que fui vacado). Si no, hubiera puesto al Perú en zozobra y en más caos del que ahora estamos . Entonces, tengo que aceptar, pero con desacuerdo, porque ha sido una medida absolutamente ilegal e inconstitucional”, sostuvo.

Sobre su elección como congresista

Asimismo, el ex jefe de Estado se refirió a su situación actual en la que, pese a haber contado con los votos para ser electo como congresista, no puede ejercer en el Legislativo por una inhabilitación que mantiene para cualquier cargo público.

“El 11 de abril, más de 280.000 ciudadanos dijeron: ‘Queremos que Martín Vizcarra nos represente en el Congreso’. Luego de ello, el Congreso me inhabilita sin cumplir el debido proceso. (...) Presenté una acción de amparo contra el Congreso, porque después de que el pueblo me elige como representante, el Congreso anterior me inhabilita por 10 años. Eso es una venganza política, no hay sustento alguno ”, expresó.

La vacunación irregular

Respecto a la vacunación de Martín Vizcarra con dosis de Sinopharm, en un contexto en el que el Perú no contaba aún con inoculaciones para su población, el expresidente señaló que fue un error “no haber anunciado” que se estaba aplicando la sustancia que, según dijo, se encontraba recién en una etapa experimental.

“ El hecho de no anunciarlo fue un error y una equivocación que asumo, y por eso pedí disculpas a todos. Por no anunciarlo, porque (la vacunación) fue en una etapa experimental (...) En esa etapa de investigación, uno de los laboratorios pidió 12.000 voluntarios y no alcanzó, no se llegó. La gente no quería ir como voluntaria”, alegó.

En aquella ocasión, además de Martín Vizcarra también fueron vacunados su esposa, su hermano, y diversos funcionarios del Gobierno.

