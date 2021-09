Empresario denunciado junto a Cerrón habría dado S/ 20.000 para campaña de Alva al Congreso

Uno de los personajes investigados por la Procuraduría Anticorrupción de Junín debido a presuntos favorecimientos en contrataciones del Estado, donde también está implicado el exgobernador regional de dicha región Vladimir Cerrón y varios militantes de Perú Libre, habría financiado la campaña electoral de la congresista de Acción Popular (AP) y actual presidenta del Congreso, María del Carmen Alva .

Se trata del empresario Víctor Hugo Zárate Palomino, quien, de acuerdo a una investigación realizada por el portal Convoca.pe, aportó 20.000 soles para la candidatura de María del Carmen Alva, siendo así el financista más importante para que la legisladora llegue al Parlamento en este 2021 con la bancada acciopopulista.

No obstante, Zárate Palomino fue denunciado penalmente por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Junín tras figurar en la lista de familiares del brigadier y suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), Carlos Wilfredo Zárate Villalobos, quien resguardó a Cerrón Rojas a pesar de que este último no es funcionario público.

Víctor Hugo Zárate Palomino es tío de Carlos Zárate Villalobos, por lo que es uno de los seis familiares del suboficial beneficiado con contratos por casi 8 millones de soles con el Gobierno Regional de Junín, así como con municipios vinculados a Perú Libre.

Además del empresario, también figuran contrataciones con Gregoria Aydée Villalobos Cerrón (madre de Carlos Zárate), Yeni Estrada Velasco (cuñada), Luz Rosario Misayauri Sovero (esposa), Óscar Zárate Misyauri (hijo) y Óscar Zárate Palomino (padre).

Ministerio Público allanó locales de Perú Libre en Lima y Junín por investigaciones contra Vladimir Cerrón. Foto: Félix Contreras/La República

En efecto, el Ministerio Público abrió una instigación el último 2 de setiembre a dichas personas en Junín junto con el actual gobernador de la región, Fernando Orihuela. Asimismo, se solicitó abrir una investigación preliminar y tomar las declaraciones de los implicados, así como pedir el levantamiento de su secreto bancario, secreto de comunicaciones, entre otros.

Empresario aportó S/ 20.000 a campaña de Alva al Congreso

Por otra parte, de acuerdo al citado medio, la legisladora María del Carmen Alva recibió S/ 20.000 soles de parte de Víctor Zárate Palomino el 31 de marzo de este 2021, como parte de sus aportes para su campaña electoral al Congreso de la República.

De igual manera, se supo que dicho dinero fue el de mayor monto ingresado a la campaña de Alva, a parte de la realizada por ella misma por S/ 50.000.

Esta información se dio, según la publicación de Convoca, tras la revisión de dos informes de aportes, ingresos y gastos de campaña emitidos por la misma María del Carmen Alva ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

María del Carmen Alva preside la Mesa Directiva del Congreso de la República. Foto: Congreso

Por otro lado, Eric Farah, esposo de Alva y responsable de su campaña electoral, mencionó al medio que no conocía a Víctor Hugo Zárate a pesar del aporte de S/ 20.000 para la candidatura de su conyugue y solo dijo que sus hijos se conocían, ya que realizaron prácticas preprofesionales juntos en un estudio de abogados

“No, no, no lo conocíamos. El señor, parece que su familia era belaundista. Yo no lo conozco en persona. Mi señora se juntó con él un día y conversaron. El señor quería aportar. Como su hijo había practicado en un estudio de abogados junto con mi hijo, que también estaba practicando, ahí se hizo el contacto”, declaró.

Finalmente, agregó que en la actualidad no mantiene ningún contacto con Zárate Palomino y que solo le habían comentado que este tenía una empresa de transportes.

¿Quién es Víctor Zárate Palomino?

Víctor Hugo Zárate Palomino es gerente general de Z & P Group S.A.C., empresa que opera en Junín desde el 23 de enero de 2007, año en el que, además, habría iniciado con la obtención irregular de contratos con el Estado por un monto total de S/ 3 086 526, según el portal web del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace).

Entre 2015 y 2017, tuvo contratos con la sede central del Gobierno Regional de Junín, por S/ 318.659, y con la Municipalidad Provincial de Huancayo por S/ 283.110. El total facturado con ambas instituciones fue de S/ 600.769.

