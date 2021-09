Confrontación en el gabinete por postura de Perú sobre Venezuela

Una vez más, el premier Guido Bellido utiliza su cuenta de Twitter para referirse a la posible salida de un miembro del gabinete. Esta vez se dirigió al canciller Óscar Maúrtua, quien acompañó al presidente Pedro Castillo en su gira por Estados Unidos y México, en su primer viaje desde que asumió el mando.

“Desmiento afirmación del vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela, no es la postura del Gobierno. Nuestro presidente tuvo una reunión con el Pdte. N. Maduro para solucionar crisis migratoria. Si al canciller o su adjunto no les gusta, tienen las puertas abiertas”, escribió poco después de la medianoche del lunes.

Horas antes, la prensa preguntó al vicecanciller Luis Enrique Chávez qué había querido decir el jefe del Estado el sábado pasado durante la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en México, al afirmar que Perú reconoce a todos los mandatarios de América Latina.

“El Perú ha señalado que, desde el 5 de enero, en Venezuela no hay ninguna autoridad que podamos considerar legítima”, dijo el diplomático ante la insistencia, precisando que el presidente de la República conduce las relaciones exteriores y no le corresponde hacer comentarios sobre su exposición.

Precisó que ese fue el último pronunciamiento del Grupo de Lima y que el mandatario peruano les ha indicado que nuestro país apoyará lo que calificó como “diálogo intravenezolano”.

Esas frases despertaron la ira de Bellido, quien en su intento por emplazar a la Cancillería puso al descubierto el encuentro que sostuvo Castillo con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en México. Hasta ese momento solo se conocían las reuniones que tuvo con sus homólogos de Cuba, México y Bolivia, previstas en la agenda.

Encuentro al paso

Fuentes cercanas al Ejecutivo confirmaron que hubo tal encuentro, aunque aseguran que no fue protocolar ni agendado, sino que se produjo al paso.

Maduro, por su parte, lo confirmó en una entrevista con el canal Telesur.

“Saludamos al presidente nuevo del Perú”, manifestó, agregando que conversaron sobre medidas para el retorno masivo de migrantes venezolanos mediante un acuerdo entre ambos países.

“Hablamos también con el presidente del Perú de un interés que tenemos de compras de algunos productos de la industria peruana, de la agricultura peruana y de reactivar el comercio”, aseveró.

Respaldo al canciller

Trascendió que el presidente le habría renovado la confianza al canciller, con quien estuvo todo el día en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En Lima, el ministro del Interior, Juan Carrasco, mostró su apoyo al titular de Relaciones Exteriores. “Nosotros respetamos las opiniones de los ministros, del presidente del Consejo de Ministros también, pero estamos de acuerdo con lo señalado por el encargado de Relaciones Exteriores, que en este caso es el canciller Maúrtua. Estamos nosotros en esa línea. Nosotros estamos con el canciller Maúrtua”, destacó. Remarcó, además, que el jefe del Estado será quien determine cualquier situación.

Los titulares de Cultura, Ciro Gálvez, y de Justicia, Aníbal Torres, fueron más ambiguos. Gálvez comentó que se deben respetar las funciones de cada ministro, aunque admitió que es normal que haya diferencias.

“Yo creo que si hay alguna discrepancia entre un ministro y el canciller, es como en toda familia, puede haber opiniones diferentes y confiamos en que ellos conversarán y llegarán a un acuerdo beneficioso en el país y para la comunidad internacional”, indicó en Canal N.

Torres calificó las expresiones como un malentendido, pero aseveró que en el gabinete hay armonía. “Quizás en alguna declaración no haya coincidencia, pero de que hay armonía entre todos los miembros del gabinete que no le quepa ninguna duda”, afirmó.

Inoportuno tuit

El internacionalista Óscar Vidarte explicó que en estos encuentros internacionales suelen buscarse espacios de diálogo que no hayan sido programados y no debe sorprender que haya ocurrido eso con Maduro, más aún porque en la reunión de la Celac, en México, Castillo dijo que Perú sostiene relaciones diplomáticas con todos los países de América Latina.

“El presidente Castillo, en su mensaje en la Celac, fue muy claro al decir que vamos a reconocer a todos los Gobiernos, sean de derecha o de izquierda, que ejerzan efectivamente el poder. Perú lo hace en su práctica diaria, incluso con algunos países que no son democráticos y que no respetan los derechos humanos, como China. Perú está interesado en ser parte de la solución del problema de Venezuela, que está en una situación de crisis, lo que también reconoce nuestro país”, acotó.

Aclaró, sin embargo, que ello no quiere decir que en determinados momentos nuestro país pueda usar canales multilaterales frente a ciertas situaciones, pues Castillo ha reconocido el valor de la Carta Democrática Interamericana de la OEA en la defensa de la democracia.

No obstante, manifestó que el tuit de Bellido y el tono usado, en medio de una gira tan importante, es inadecuado. “En algún momento nos teníamos que enterar de la reunión ya sea por fuentes venezolanas o peruanas, pero fue totalmente inoportuno que se haya conocido por medio de un tuit del premier Bellido, además en un tono inadecuado”, calificó.

Añadió que demuestra un claro error político de su parte. “A sabiendas de que el tema venezolano es tan sensible, no debió soltar la información sobre la reunión de manera tan ligera sin explicar adecuadamente por qué se dio la reunión ni qué temas se tocaron. A sabiendas de las críticas que existen, ese tuit es una reconfirmación de que muchas cosas en este Gobierno son un caos, entre ellas el tema de Venezuela”, dijo.

Por la tarde, Cancillería emitió un comunicado precisando que Perú no ha roto las relaciones diplomáticas con Venezuela, “que se han mantenido durante las administraciones pasadas y se encuentran actualmente al nivel consular”.

Remarcó, más bien, que está comprometido con las negociaciones entre el régimen de Maduro y la oposición venezolana, que se realizan en México, bajo la mediación de Noruega y el acompañaniento de Rusia y Países Bajos, “y espera que concluyan con resultados positivos para el pueblo de Venezuela”.

Agregó que “el Perú saluda los avances alcanzados hasta la fecha en el marco de la Mesa del proceso de Diálogo y Negociación sobre Venezuela con la finalidad de normalizar su vida política a través de la convocatoria a elecciones justas, libres y democráticas, y el término de las sanciones económicas que afectan al pueblo venezolano”.

Castillo llegaría con cambios del gabinete en la mano

El presidente Pedro Castillo llegaría hoy a Lima decidido a hacer cambios en el gabinete ministerial, entre ellos el premier Guido Bellido.

Según pudo conocer nuestro diario, Castillo habría sopesado los problemas que le está generando a su administración la presencia de ministros cuestionados por la opinión pública.

De acuerdo con fuentes de Palacio, Bellido ya habría tomado conocimiento de la decisión del primer mandatario, por lo que aprovechó ayer el tema de Nicolás Maduro para pechar al Gobierno y decirle al canciller Óscar Maúrtua que “las puertas están abiertas” si desea irse.

Junto con Bellido se iría el ministro de Trabajo, Iber Maraví. Este tiene una interpelación del Congreso en camino, por la cual podría terminar censurado debido a sus presuntos vínculos con Sendero. También se irían otros miembros del gabinete.

En tanto, por disposición de Bellido, los ministros fueron informados de que se había suspendido el Consejo de Ministros que iba a realizarse hoy, como cada miércoles.

Congresistas sostienen que es prerrogativa del mandatario

Los voceros de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana; y de Acción Popular, Carlos Zeballos, consideraron que el premier Bellido se excedió en sus funciones.

Eduardo Salhuana estimó que el premier tiene derecho a una posición que es la del Gobierno, ideológicamente hablando. Pero cuestionó la forma.

“Pudo manejarlo internamente. Decirles al canciller y al vicecanciller que se vayan, porque prácticamente los está echando, no es correcto; además, no le corresponde, no es su jurisdicción presidencial. Se ha excedido. Ese cargo obliga a actuar con mesura porque habla en representación de un Gobierno”, sostuvo.

Carlos Zeballos comentó que hay políticas de Estado que son prerrogativas del presidente de la República.

“Él debe ser quien diga en todo caso si hay algún exceso. El premier, antes de tomar alguna acción, debe consultarlo con el presidente, en realidad no se ponen de acuerdo en el Ejecutivo. Y esto sigue generando inestabilidad política en el país”, precisó Zeballos.

En tanto, el congresista Alfredo Pariona (PL) dijo que son opiniones del premier y del vicecanciller, y que no comparte lo que mencionan. “Yo voy por ese lado”, acotó el parlamentario.

Es un golpe bajo del premier al presidente

Por Eduardo Dargent, politólogo

Es una muestra más de desorden, en la que de nuevo queda claro la débil unión del gabinete. Este es un desafío abierto, público, del premier contra el canciller y el vicecanciller, no como si fueran parte de un equipo, sino como si fuera una pugna en una coalición mal pegada. Y lo preocupante es que por debajo de este desorden tenemos más noticias de nombramientos inadecuados, sospechosos, de bajo nivel, que terminan afectando la institucionalidad y la calidad de gobierno. Se pueden hacer muchas críticas a esa institucionalidad que habíamos construido, pero tenía cosas buenas que habían que preservar y cuidar. En medio del desorden, se está debilitando. Este es el primer punto que resaltaría.

El segundo es que, si esa reunión no estaba en agenda, estaríamos ante un golpe bajo del premier al presidente porque estaría anunciando una reunión privada (otra cosa a discutir es si debió serlo). Pero ese anuncio debía corresponder al presidente y a la Cancillería, no ser tratado en un tuit. En todo caso, mostraría más división. No sabemos si el premier lo hizo con esa intención o no ha medido sus palabras. Esperemos se aclare de qué tipo de reunión se trató para evaluar mejor que tan grave es lo sucedido.

El tuit muestra debilidad. La amenaza del premier es absurda. Si uno tiene autoridad no amenaza, actúa. Más bien muestra a un premier que no puede tomar esas decisiones, y más ahora que si no pasa nada va a quedar claro que el premier está pintado. Lo terrible es que tras estas disputas se está debilitando la gobernabilidad, la calidad de ciertas instituciones y esfuerzos de construcción estatal previos. Podemos criticarle muchas cosas a lo que teníamos, pero la forma de solucionar los problemas es elevar el nivel, no empeorarlo.

Reacciones

Juan Carrasco Millones, ministro del Interior

“Respetamos las opiniones de los ministros, del presidente del Consejo de Ministros también, pero estamos de acuerdo con lo que ha señalado el encargado de las Relaciones Exteriores, que es el canciller Maúrtua”.

Ramiro Escobar, internacionalista

“Me parece un desatino (el Twitter del premier Bellido). Ese desacuerdo debió haberlo expresado al interior del Gobierno. En rigor quien dirige la política exterior es el presidente de la República y la ejecuta el Canciller”.

Oscar Vidarte, Internacionalista

“En estos días, Castillo está tratando de generar confianza, pues su Gobierno genera incertidumbre. No le hace bien al país que el premier publique un tuit diciéndole al canciller que tiene las puertas abiertas”.

Marylia Cruz, politóloga

“El premier no se excedió de sus funciones; al contrario, aún no asume las responsabilidades de ser el jefe de gabinete ni de concertar con un equipo de trabajo compuesto por todos los ministros, a pesar de sus diferencias”.