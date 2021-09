Congresista de Perú Libre: “A mí el sueldo de congresista no me alcanza”

La congresista de Perú Libre por Arequipa, María Agüero Gutiérrez, indicó el último martes que su sueldo como congresista de la República sería insuficiente . La legisladora, a través de una entrevista con Radio Yaraví, alegó que este ingreso mensual de S/ 15.600 no le alcanza.

“Ustedes saben que soy transparente le guste o no las personas, la vida en Lima es bien cara, y si uno quiere trabajar, quiere hacer buena gestión (…) a mí me va a costar más el dinero mío que el sueldo que reciba (como congresista). No he visto en el Congreso ni la más mínima intención que alguien se quiera bajar el sueldo”, resaltó.

Al ser consultada por un oyente de la emisora radial, Agüero ratificó que recibe un sueldo insuficiente. “El sueldo a mí no me alcanza por todo el compromiso que tenemos en nuestro despacho”, indicó.

De otro lado, María Agüero Gutiérrez indicó que presentará un proyecto de ley para reducir el sueldo de los funcionarios públicos que reciben ingresos superiores a la remuneración del presidente Pedro Castillo.

“A ellos no los estamos mirando, la población nos mira a los congresistas, desprestigia al Parlamento. No estamos ni un par de meses y ya quieren que resolvamos lo que en 200 años no hemos podido hacerlo”, refirió.

Leyla Chihuán

En el 2018, la congresista de Fuerza Popular, Leyla Chihuán, aseguró que lo que gana en el Congreso “no le alcanza” para el ritmo de vida que lleva. El caso rápidamente generó polémica y desató una ola de críticas contra la legisladora.

“Yo no vivo enteramente de lo que se gana en el Congreso. ¿Por qué? Porque simplemente para mí y para el ritmo de vida que llevo, no me alcanza. Entonces, en el Congreso yo hago una gran labor, y no solo en Lima, sino también en el interior del país”, sostuvo Leyla Chihuán a Exitosa.

Cabe señalar que cada parlamentario recibe un sueldo de S/ 15.600, al cual se suma otra cifra por función congresal por S/ 7.617, el pago a dos asesores, dos técnicos, un coordinador, un auxiliar, un asistente, sumado todo aproximadamente se destina S/ 35.000 por despacho.

