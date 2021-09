Congresista Agüero, quien dice que el sueldo no le alcanza, no presentó proyectos de ley

La congresista de Perú Libre María Agüero Gutiérrez, quien recientemente ha generado polémica por decir que el sueldo que percibe no le alcanza, aún no ha presentado proyectos de ley. Según se puede verificar en la página web del Congreso de la República, la parlamentaria no registra iniciativas y solo figura como coautora en ocho proyectos, de autoría de otros legisladores.

Su colega de bancada Alex Paredes Gonzáles tampoco registra iniciativas como autor.

Los otros congresistas

Diana Gonzáles de Avanza País sí ha presentado proyectos. Planteó uno para establecer requisitos para ser ministro o ministra de Estado, algo similar a lo propuesto por el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, quien presentó una fórmula legal ante el Legislativo en agosto pasado.

La parlamentaria Gonzáles sostiene en su planteamiento que la actual Constitución “regula de forma muy general los requisitos para ser ministro de Estado”, lo que no garantiza que estos sean elegidos dentro de un grupo de personas que cuenten con las características técnicas.

Por eso, su propuesta es que se modifique el artículo 124 de la Constitución que establece los requisitos para ser ministros y que se incorpore: tener grado de bachiller en educación superior universitaria o técnico, contar con 5 años de experiencia en puesto de dirección en gestión pública como mínimo y haber cumplido 30 años de edad. Adicionalmente colocó que la ley delimitará los requisitos complementarios que deben cumplir los ministros a fin de garantizar su idoneidad.

Actualmente, en la Carta Magna se pide 25 años como mínimo, ser peruano de nacimiento y ciudadano en ejercicio.

Gonzáles también presentó el proyecto de ley que regula las apuestas deportivas a distancia que se realizan mediante internet u otro medio de comunicación. En el costo beneficio de la norma, asegura que esta permitirá al IPD tener mayores ingresos por las rentas que tendrán que pagar las empresas aportadoras.

Jaime Quito presentó un proyecto de ley para que se prohíba la suspensión perfecta de labores y el cese colectivo durante la emergencia sanitaria por haberse aplicado indiscriminadamente.

Citó que empresas que accedieron a los créditos de Reactiva Perú, pero adoptaron dichas medidas perjudicando a los trabajadores.

Ricardo Medina de Renovación Popular propuso que se amplíe la vigencia del bachillerato automático para el 2022 y 2023. Hay que recordar que, en mayo pasado, fue publicada la Ley n° 31183 que dispuso este procedimiento para los universitarios que concluyeron sus estudios durante el 2020 y que lo están haciendo en este año.

El también presidente de la Comisión de Educación, fundamentó que la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación (Minedu), informó que “la deserción universitaria en el primer semestre del año 2020-I fue del 18,2%, es decir, 174.000 estudiantes no se matricularon en dicho ciclo o dejaron los estudios superiores”. La situación se agravaría con las nuevas variantes.

Por último, Edwin Martínez Talavera, presentó un proyecto de ley para que se declare de “interés nacional y necesidad pública” la creación, equipamiento de Albergues Estudiantiles en zonas rurales del Perú”.