Comisión de Relaciones Exteriores cita al canciller Maúrtua por reunión entre Castillo y Maduro

La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la Republica, presidida por el parlamentario de Fuerza Popular Ernesto Bustamante, citó al titular de la Cancillería, Óscar Maúrtua, para que brinde explicaciones de lo que se conversó en la reunión que mantuvo en México el presidente de la República, Pedro Castillo, con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro.

A través de un oficio, Bustamante se dirigió al canciller y lo citó “con carácter urgente” a la tercera sesión ordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, la cual será realizada el próximo lunes 27 de setiembre desde las 11.00 a. m. de manera presencial en el hemiciclo del Parlamento.

Seguidamente, el congresista de Fuerza Popular explicó las razones por las cuales solicita la presencia de Maúrtua en el Palacio Legislativo. En el primer punto del documento, pide que absuelva las interrogantes de los parlamentarios “respecto del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática”.

“...Se sirva explicar respecto de las circunstancias por las que el presidente de la República del Perú, señor José Pedro Castillo Terrones , ha sostenido en el extranjero una reunión reservada con el señor Nicolás Maduro Moros ”, agrega.

Esto, luego de que el mandatario venezolano reveló que se reunió en México con el jefe de Estado peruano y conversaron sobre una coordinación a nivel de ambos gobiernos para un plan “de vuelta a la patria masivo”.

Finalmente, le solicita al ministro de Relaciones Exteriores que precise su postura “real y objetiva” sobre las relaciones que tienen Perú con Venezuela, a raíz de las diferentes versiones del vicecanciller, Luis Enrique Chávez, y el presidente del gabinete ministerial, Guido Bellido.

Discrepancias

Tras darse a conocer el diálogo entre Pedro Castillo y Nicolás Maduro, el viceministro de Relaciones Exteriores señaló que el Perú considera que no hay autoridades legítimas en Venezuela.

“El Perú ha declarado que desde el 5 de enero en Venezuela no hay autoridades legítimas (…) Yo le estoy diciendo cuál es la posición, si ustedes desean otro matiz ya no es esa posición. En este momento, la posición del Perú, reitero, es que desde el 5 de enero no reconoce ninguna autoridad legítima en Venezuela”, indicó durante una actividad oficial.

Posteriormente, Bellido Ugarte se refirió sobre el canciller, Óscar Maúrtua, y expresó que si a él “o su adjunto (viceministro) no le gusta” la postura del Gobierno respecto a las autoridades de Venezuela, “tienen las puertas abiertas”.

“Desmiento afirmación de vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela, no es la postura del gobierno. Nuestro presidente tuvo una reunión con el presidente Nicolás Maduro para solucionar crisis migratoria. Si al canciller o su adjunto no le gusta, tienen las puertas abiertas”, escribió en su cuenta de Twitter.

