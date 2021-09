Magistrado del TC Carlos Ramos Núñez falleció esta madrugada

El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Carlos Ramos Núñez falleció esta madrugada, según confirmó la presidenta del TC, Marianella Ledesma. El jurista arequipeño egresado de la Universidad Católica de Santa María sufrió un paro cardiaco fulminante. Es así que cuando sus familiares fueron a despertarlo, ya se encontraron con el cuerpo sin vida del magistrado.

“ A nombre de todos los magistrados del TC las condolencias a la familia del magistrado Carlos Ramos . Son muchas facetas que podríamos reconocer. No solo su calidad académica, su gran conocimiento y mucha versatilidad en la historia de nuestro país, sobre todo en la historia jurídica, sino también su ironía y su picardía en los momentos de tensión”, expresó Ledesma para RPP.

Carlos Ramos Núñez fue también docente universitario y fue nombrado como director de la Academia de la Magistratura del Perú y miembro de la Asociación Andrés Bello de Juristas Franco Latinoamericanos en el año 2004. Asimismo, ejerció como miembro de la Comisión de Venecia en representación del Estado peruano.

Hace 10 días, el tribuno concedió una entrevista para La República en la que habló detalladamente sobre la cuestión de confianza y el equilibrio de poderes. Sobre estos puntos, mencionó que si bien el Congreso no tiene la facultad de hacer una interpretación auténtica, podría emprender una reforma por sus facultades legislativas.

“ Una cosa es que no pueda (hacer una interpretación auténtica de la cuestión de confianza), pero no olvidemos que el Congreso tiene facultades legislativas y también de reforma constitucional, y podría emprender una reforma sobre el particular. Lo que le estoy señalando no es un adelanto de opinión sobre una acción de inconstitucionalidad o una acción competencial que pudiera llegar al tribunal, sino básicamente me estoy refiriendo a la jurisprudencia del TC, a la solución de casos tomados anteriormente por nosotros o por otras colegiaturas del TC. Por otro lado, hay algunas objeciones de carácter teórico sobre la interpretación auténtica. Por ejemplo, es como si alguien elaborase un testamento y más adelante decide revocarlo porque alguno de los herederos fue ingrato; quien hace la interpretación auténtica es el mismo testador”, argumentó.

