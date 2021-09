Jorge Baca-Álvarez: “Hay una intención por debilitar a los medios”

La bancada de Perú Libre presentó el 17 de setiembre un proyecto de ley para regular la distribución del espectro radioeléctrico para radio y televisión, con base en el funcionamiento de los contenidos de los medios de comunicación. El presidente de la SNRTV, Jorge Baca-Álvarez, explica los riesgos de esta propuesta.

¿Por qué esta propuesta atentaría contra la libertad de expresión?

Porque atenta contra la estabilidad de los medios de comunicación privados. Hay un artículo (del proyecto de ley) que señala que el Poder Ejecutivo, con carácter excepcional y transitorio, respetando los principios de proporcionalidad y razonabilidad, podrá asumir de manera directa la prestación de servicios o explotación de ciertas redes de comunicación para mitigar los efectos del estado de urgencia.

¿Qué significa ello?

A pesar de que el Poder Ejecutivo cuenta con las estaciones de radio y televisión del Estado, aquí abre la posibilidad de que, con carácter transitorio, asuma la prestación directa de determinado servicio. ¿De qué estamos hablando ahí? ¿Quién va a ser el que determina el carácter excepcional y transitorio? ¿Y quién va a ser el que mida la proporcionalidad? No existe ningún argumento sólido.

¿Esta propuesta da a entender que el espectro radioeléctrico es un recurso infinito? Se lo pregunto porque el proyecto promueve la creación de más emisoras.

La administración del espectro le corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero hay criterios internacionales. Nosotros estamos suscritos en la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Dentro de ello están las bandas que están asignadas. No es que estemos hablando de las cinco cadenas nacionales. Estamos hablando de las más de 2.800 licencias de televisión y de más de 4.800 licencias de radio. Es una cuestión que nos involucra a todos. Esta norma simplemente abre la puerta al debilitamiento de los medios de comunicación independientes.

¿Esta iniciativa legal se presta para alguna inclinación política?

Se presta para muchas cosas negativas. Aquí los medios cumplen con su función de informar a la población de manera veraz. Lo que podemos percibir es un despropósito como este, que no se ha conversado con las partes interesadas, y que demuestra un desconocimiento del asunto, es que hay una intención subalterna por debilitar a los medios de comunicación.

¿Cree que este proyecto responde al ideario original de Perú Libre, que es contrario a la libertad de expresión?

Nosotros hemos tenido un encuentro con el presidente Pedro Castillo. El presidente, tanto en su discurso de investidura, como en otras apariciones que ha tenido, expresó que su Gobierno será de puertas abiertas, que habrá transparencia y respeto a la labor de los medios. Lo que espero es que el presidente reafirme su intención democrática y deslinde de estos intentos.

La reunión que tuvo la SNRTV y el presidente el 16 de agosto. En este tiempo, ¿ha visto gestos del presidente que confirmen que va por esa línea?

No, no los he visto, lamentablemente, por eso es que lo estoy reclamando.

Presidente Pedro Castillo se reunió el pasado 15 de agosto con representantes de medios de comunicación. Foto: Presidencia de la República.

