Juan Carrasco respalda a vicecanciller sobre postura frente a Venezuela

El ministro del Interior, Juan Carrasco Millones, respaldó la postura del vicecanciller, Luis Enrique Chávez, sobre negarse a reconocer a autoridades legítimas en Venezuela y señaló que en este punto comparte la opinión del ministro de Relaciones Exteriores, Óscar Maúrtua. En respuesta a lo expresado por Chávez, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Guido Bellido, había mencionado que el mismo presidente de la República, Pedro Castillo, se había reunido con Nicolás Maduro y que “si al canciller o su adjunto no le gusta, tiene las puertas abiertas”.

“ Él ha tenido una opinión, la cual compartimos desde mi despacho(...). Respetamos las opiniones de los ministros, pero estamos de acuerdo con lo que ha señalado el encargado de las relaciones exteriores ”, señaló Carrasco Millones, y respaldó así la postura del viceministro de Relaciones Exteriores, Luis Enrique Chávez.

Durante un evento de apoyo a las ollas comunes de Lomas de Villa de Ancón, al cual llegó acompañado del comandante de la Policía y el jefe de la Región Policial, el ministro Carrasco Millones se pronunció también sobre la cremación del fallecido cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, y aseguró que todas las coordinaciones se están realizando de manera reservada.

“ Estamos a disposición del Ministerio Público de que se emita la disposición final. Estamos coordinando con el ministerio de Salud y de Justicia”, comunicó.

Bellido: “Desmiento afirmación de vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela”

El primer ministro, Guido Bellido, afirmó que el presidente Pedro Castillo se reunió con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro. Tras esta reunión, el jefe del gabinete ministerial desmintió al vicecanciller peruano Luis Enrique Chávez, quien el último lunes aseveró que el Perú no reconoce a autoridades legítimas en el país bolivariano. Sobre ello, el primer ministro se pronunció en sus redes sociales para confirmar que sí existió una encuentro entre los mandatarios en busca de soluciones a la crisis migratoria.

En esa misma línea, Guido Bellido se refirió al canciller, Óscar Maúrtua, para comentar que si a él “o su adjunto (viceministro) no le gusta” la postura del Gobierno respecto a las autoridades de Venezuela, “tienen las puertas abiertas”.

“ Desmiento afirmación de vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela , no es la postura del Gobierno. Nuestro presidente tuvo una reunión con el presidente Nicolás Maduro para solucionar la crisis migratoria. Si al canciller o su adjunto no le gusta, tienen las puertas abiertas”, escribió en su cuenta de Twitter.

