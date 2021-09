Ministro Aníbal Torres asegura que en el gabinete ministerial “existe mucha armonía”

Con información de Joel Robles / URPI-LR

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, aseveró que en el gabinete ministerial hay “mucha armonía” y, de esta manera, restó importancia a las expresiones del primer ministro Guido Bellido, quien había indicado que, si al canciller o al vicecanciller no le gusta que el Gobierno reconozca a Nicolás Maduro como autoridad legítima de Venezuela, “tienen las puertas abiertas”.

Bellido Ugarte, titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), emitió los referidos comentarios en su cuenta de Twitter, luego de que Luis Enrique Chávez, vicecanciller de la nación, indicara que en Venezuela “no hay ninguna autoridad que podamos considerar legítima”.

Ante esto, el ministro Aníbal Torres dijo: “Yo lo único que les puedo decir es lo que ha declarado el presidente de la República en el sentido de que tenemos que establecer relaciones jurídicas con todos los países . (...) Por supuesto que respaldo al canciller en lo que haya manifestado. Si hay alguna discordancia con su vicecanciller, él tendrá que dar las explicaciones del caso”.

Agregó, asimismo, “que quizás ha habido un mal entendimiento” entre la Cancillería y el primer ministro. “Pero en el gabinete existe mucha armonía. El trabajo es armonioso. Quizás en alguna declaración no haya coincidencia, pero de que hay armonía entre todos los miembros del gabinete no le quepa ninguna duda. Lo que sucede es que a veces por un desliz se pretende generar un conflicto, pero tal conflicto no existe ”, prolongó.

¿Qué otro ministro se pronunció sobre este asunto?

Quien también habló sobre este tema fue el ministro del Interior, Juan Carrasco Millones, quien respaldó la postura del vicecanciller, Luis Enrique Chávez, sobre negarse a reconocer a autoridades legítimas en Venezuela.

“Él ha tenido una opinión, la cual compartimos desde mi despacho. (...) Nosotros respetamos las opiniones de los ministros, pero estamos de acuerdo con lo que ha señalado el encargado de las Relaciones Exteriores”, expresó el titular del Mininter.