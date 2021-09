Ricardo Vega Llona: “Existen serias dudas sobre la identificación ideológica del Gobierno”

El empresario y exsenador Ricardo Vega Llona analiza en esta entrevista el discurso del presidente Pedro Castillo en su gira por México, su desempeño tras la muerte de Abimael Guzmán y su gestión.

Usted tuiteó que el discurso del presidente en la Celac fue excluyente. ¿Por qué lo considera así?

En un momento determinado yo pensé que era un discurso para el Perú en el que son peruanos solamente los pueblos originarios. Yo me pregunto: ¿El propio presidente es peruano y no es de ningún pueblo originario? Creo que fue un discurso para ganar votos, pero para gobernar el Perú, un país que está fracturado, se debe tender puentes para una vida más cordial y más equilibrada. Eso no lo está haciendo.

¿El discurso de Castillo conlleva a que haya una división mayor que la que teníamos en la segunda vuelta?

Ha tenido momentos de cierto equilibrio. En eso hay que ser objetivo, pero la gente que lo rodea no ha dejado de ser repulsivamente excluyente, y a él se le escapa de vez en cuando. Eso me parece que está muy mal porque hay ciertos grupos que están radicalizados en contra del Gobierno, y estos grupos se van a acrecentar por razones obvias, porque la misma actitud que toman ellos va a generar un rechazo muy duro.

¿Cree que el presidente Castillo realmente quería promulgar la ley para cremar los restos de Abimael Guzmán?

No le quedaba otra salida. Sin ser mezquino, si se comió el sapo y lo firmó, en buena hora.

Pero antes de la firma de ese proyecto de ley, ¿qué lectura podríamos tener sobre el desempeño del Gobierno?

Son dos posibilidades: uno, que son absolutamente admiradores y son gente de la izquierda más radical, y lo más suave es que son permisivos. Y eso es algo que mientras no haya deslinde, habrá una mecha prendida constantemente. A mí esto me indigna (...) Ojalá que en Washington sea más claro.

¿Cree que el Gobierno está evitando chocar con este bloque magisterial que acompaña a Castillo desde la huelga de profesores?

Definitivamente, sabe Dios qué acuerdos cruzados habrá de un lado y del otro.

César Hildebrandt sostiene que el Movadef está en Palacio. ¿Opina lo mismo?

Estoy de acuerdo, desgraciadamente.

¿Lo dice solamente por el premier Guido Bellido y el ministro de Trabajo, Iber Maraví?

Mire usted la gente que ha visitado a Bellido. El propio Bellido se ha declarado maoísta públicamente. Y Maraví tiene todo un currículum civil. Además, si usted ve el último discurso del ministro Maraví a los trabajadores de un sindicato, era un discurso de agitar a los trabajadores. Es un ministerio distinto, cuando él tiene que ser un gran árbitro en las relaciones de los trabajadores y empleadores.

Volviendo al tema de Guzmán, ¿el Gobierno pudo haber hecho algo más?

Claro, si yo hubiera sido Gobierno, le ganaba la mano al Congreso. Era una manera des deslindar. Una cosa es ser de izquierda y otra es ser senderista. Ellos han tenido una oportunidad brillante ante el Perú y el mundo de deslindar. Aquí y fuera del Perú existen serias dudas sobre la identificación ideológica y dogmática del Gobierno.

Quizás el Gobierno pudo enviar un proyecto de ley al Congreso, ¿no?

Claro o un decreto de urgencia. Por dos razones: tema sanitario y el de seguridad nacional. Usted recordará que en un distrito limeño (Comas) estaban haciendo un mausoleo y se armó todo un lío y enfrentamiento de ciudadanos. Entonces, si eso fue por un mausoleo para terroristas, imagínese uno para Guzmán. Hubiera sido una cosa espantosa.

¿De quién es el error de que en 29 años no se haya creado un marco legal para saber qué hacer con los restos de Guzmán?

Del Parlamento. Han pasado distintos gobiernos. Echarle la culpa a un solo gobierno sería muy complicado.

Quienes se oponen a la cremación de Guzmán dicen que la ley para cremarlo no se puede aplicar de manera retroactiva y generará que los abogados de Sendero Luminoso acudan a fueros internacionales. ¿Qué opina al respecto?

Siempre nos vamos a exponer porque los abogados de los terroristas se van a mover. Usted recuerde que no es la única responsabilidad, pero quizás la más importante en el Perú es la garantía de la seguridad.

¿De qué madera está hecha el Gobierno?

Mire usted la cantidad de gente que está ahí. Castillo no es muy expresivo al respecto (del caso Guzmán).

¿Cuánto puede durar el crédito que tiene el presidente con los sectores más pobres?

Lo que pasa es que el discurso que él tiene, y que el Gobierno enarbola, es un discurso atractivo para la gente más humilde. Entonces, el Perú, por su propia estructura, se ha desnudado con la pandemia, pero ahí hay que ser muy claros: los ciudadanos hemos generado mucha riqueza, pero no se ha utilizado adecuadamente. Porque en prepandemia no me digan que no había fondos. Es un tema de gestión, el modelo en sí no es malo, nos ha fallado la gestión. El mérito es que hemos generado riqueza, pero ha sido mal gestada.

En ese caso, ¿Castillo está gestando mal la riqueza?

Claro, y le está echando la culpa al modelo. ¿Un cambio de la Constitución va a parar la corrupción? Eso es un cuento. Es propaganda que están sacando ellos y saben que es mentira. Cerrón sabe que es mentira y Castillo tiene que saber que es mentira. Pero, claro, eso vende.

¿Para usted quién es más peligroso? ¿Pedro Castillo o Vladimir Cerrón?

Algunos dicen que hay uno bueno y uno malo. No explicaría así las cosas: para bailar tango se necesitan dos personas.

El politólogo Fernando Tuesta escribió hace semanas que este es un gobierno bicéfalo. ¿Piensa lo mismo?

Puede ser una buena definición. Por un motivo: la hermandad que aún la gente cree que hay entre ellos (Castillo y Cerrón). Por lo menos, el presidente de la República no ha hecho ningún gesto, ningún movimiento para tratar de bajar esa percepción. ❖