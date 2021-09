La parlamentaria de la bancada de Avanza País, Patricia Chirinos, reiteró que el presidente de la República, Pedro Castillo, le ofreció disculpas luego de que ella le reclamara por la agresión verbal sexista que habría recibido del titular del Consejo de Ministros, Guido Bellido, durante la instalación de los legisladores en sus respectivas oficinas una vez que asumieron sus cargos en el Congreso.

“Le dije ‘el premier me ha faltado el respeto’, a lo que él (Pedro Castillo) me pidió disculpas. Le contesté ‘le disculpo a usted, pero no al primer ministro’” , contó la congresista en entrevista con el dominical Día D.

De acuerdo a Chirinos, este intercambio de palabras con el jefe de Estado se dio el pasado 12 de agosto, cuando Pedro Castillo acudió al Parlamento para solicitar que la Comisión de Educación sea encabezada por el partido oficialista, Perú Libre.

No obstante, la legisladora cuestionó que el mandatario mantenga a Guido Bellido a la cabeza del gabinete ministerial y señaló que Pedro Castillo debería hacer más para combatir el machismo y la violación a los derechos de las mujeres en el Perú.

“El presidente Pedro Castillo debe garantizar la defensa de los derechos de todas las mujeres. Él está apoyando a una persona misógina y si apoya a alguien así, no quisiera pensar que él también fuera (machista) y que piensa que es una especie de broma la lucha de las mujeres” , aseveró Chirinos.

Se investigará en el Congreso

La presunta agresión de Guido Bellido a Patricia Chirinos será investigada próximamente en la Comisión de Ética Parlamentaria, según lo afirmó recientemente Karol Paredes, titular de dicho grupo de trabajo. Esto después de que recibieran un oficio de parte de la Comisión de la Mujer, el último 13 de setiembre.