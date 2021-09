Pedro Castillo: “Nosotros no somos comunistas, no vamos a expropiar a nadie”

Pedro Castillo, presidente de la República, manifestó este lunes en su discurso ante la Comisión Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que su Gobierno no es comunista y que no llegó al poder para “expropiar a nadie”. El mandatario también invitó a los inversionistas extranjeros a ir al Perú, debido a que es “un país minero y genera riqueza”.

“ Nosotros no somos comunistas, no hemos venido para expropiar a nadie, no venimos a ahuyentar las inversiones. Al contrario, llamamos a los grandes empresarios a que vayan al Perú. El Perú es minero y genera riqueza, pero esa riqueza debe sentirlo el hombre común”, expresó el jefe de Estado.

En esa misma línea, Castillo Terrones enumeró los principales problemas de los pueblos dentro de la nación, mientras que “al otro lado tenemos funcionarios con inmensos sueldos” e “inmensas riquezas”. “No juzgamos, porque estamos seguros que los que han llegado a tener grandes bonanzas lo han hecho con el sudor de su frente, pero primero, asumiendo responsabilidades, pensemos en el pueblo ”, agregó el presidente.

Salud como derecho

Pedro Castillo indicó que la pandemia a causa de la COVID-19 ha desnudado “muchas realidades”. Sin embargo, afirma, el problema de la salud en Perú viene de mucho antes de la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus.

“¿Acaso antes de la pandemia no habían hospitales colapsados? ¿No habían enfermos formando cola para tener una pastilla? Por eso en nuestro gobierno por lo que vamos a luchar es que la salud no sea un servicio, sino que se convierta en un derecho constitucional”, precisó el jefe de Estado, quien el martes 21 participará en la 76 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

