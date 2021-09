La mañana de este lunes 20 de septiembre el presidente de la República, Pedro Castillo, se presentó en la sesión del Consejo Permanente de la OEA en Washington, que dirige Luis Almagro. Durante su participación, la cual duró 20 minutos y forma parte de su primera gira internacional, el mandatario resaltó diversos ejes con relación a la salud, economía, educación, entre otros temas.

El jefe de Estado inició su discurso con un saludo a los pueblos indígenas del país. En seguida, detalló la grave crisis sanitaria que vive el Perú y las desigualdades que enfrentan los diferentes sectores sociales. Uno de los momentos resaltantes fue cuando abordó la problemática de la corrupción y dijo: “Tenemos corruptos hasta para exportar”.

Asimismo, hizo hincapié en que los estragos de la pandemia deben ser un punto de partida para unificar a los países de América. “La democracia no puede tener ningún espíritu de discriminación. Es el momento de la más grande unidad de los pueblos, es el momento de quienes estamos involucrados a terminar con esta pandemia”, manifestó y agradeció a su gabinete ministerial por apoyarlo en ese trabajo.

En otro instante, Castillo propuso que la OEA agende sus encuentros de manera descentralizada. “Salgamos de las cuatro paredes, visitemos a los pueblos, unámonos siempre”, agregó.

Esta mañana el presidente Castillo dio su discurso en la sesión del Consejo Permanente de la OEA. Foto: Presidencia.

Castillo Terrones, asimismo, habló de su respaldo a la igualdad de género: “Llevemos la voz viva del niño, de las mujeres y rescatemos también la igualdad de género, de aquellas mujeres que no tienen voz”, expresó, aunque no citó a la comunidad LGTBIQ, que es parte del tema en mención.

De igual forma, acentuó la defensa de los derechos de quienes son dirigentes sociales: “Basta de persecución política a los dirigentes, Basta de callar a los pueblos. Es necesario agendar las libertades sindicales”, sostuvo.

El maestro cajamarquino reiteró de que durante su gobierno se creará el Ministerio de Ciencia y Tecnología , propuesta que la hizo durante su campaña política. Además, dijo que continúa en marcha el proyecto de ingreso libre a las universidades. “La educación básica no puede estar desligada de la universidad”, señaló.

Enmarcando nuevamente la corrupción, no dudó en señalar de que en nuestro territorio existen altos funcionarios públicos que no rinden cuentas ante la justicia: “En el Perú tenemos ministros, congresistas, gobernadores y presidentes prófugos de la justicia por estar inmiscuidos en grandes problemas de corrupción”.

Con relación a la economía y las inversiones recalcó: “Nosotros no somos comunistas, no hemos venido a expropiar a nadie, no venimos a llamar a ahuyentar las inversiones. Al contrario, llamamos a los grandes empresarios a que vayan al Perú, el Perú es minero y genera riqueza, pero esa riqueza debe sentirlo el hombre común”, resaltó.

Castillo Terrones se encuentra cumpliendo su agenda oficial en su gira internacional. Foto: Presidencia del Perú

Para culminar los 20 minutos de participación, Castillo invitó a la OEA a tener un encuentro en el suelo nacional “para ver de cerca la realidad de los pueblos. Viva la OEA, viva América”, fueron sus palabras finales.