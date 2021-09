Pedro Castillo: “La corrupción es un gran problema en mi país y tenemos corruptos hasta para exportar”

El presidente de la República, Pedro Castillo, durante su presentación oficial en la sesión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a donde llegó acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Óscar Maúrtua, se refirió a los problemas que aquejan al país y puntualizó que la corrupción es uno de los principales, ya que consideró que en Perú existen corruptos hasta para exportar. Se trata de la primera intervención del mandatario desde su llegada a los Estados Unidos el pasado domingo 19.

“Hoy, asumiendo el mandato del Perú, nos hemos comprado el pleito para acabar con las desigualdades, para acabar con este gran flagelo que es el flagelo de la corrupción. Hay corruptos como en todo país, pero en el Perú tenemos corruptos de todo calibre. La corrupción es un gran problema en mi país y tenemos corruptos hasta para exportar ”, aseveró.

Asimismo, el jefe de Estado invitó a los miembros de la OEA a visitar el Perú para conocer más de sus instituciones y su pueblo.

“Esa es nuestra lucha porque la corrupción le ha quitado el pan a las familias que no tienen pan (...). Por eso estamos acá, para involucrarnos, no solamente en la OEA, no solamente en el nombre , no solamente en el papel, sino invitarlos a ustedes, para que visiten el país, visiten el Perú, conozcamos más sus instituciones, conozcamos más sus pueblos”, mencionó.

Finalmente, se pronunció en favor de la democracia y afirmó que dentro de esta figura no hay cabida para la discriminación.

“La democracia entiendo que es la participación abierta, genuina, voluntaria de los pueblos y sus organizaciones. La democracia no puede tener ningún espíritu de discriminación” , finalizó.

