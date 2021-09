La presidenta de Constitución del Congreso y legisladora de Fuerza Popular, Patricia Juárez, señaló que la gestión del presidente Pedro Castillo y de los ministros era “ineficaz” y que no habían podido aprender a conocer al Estado en el poco tiempo que llevan ejerciendo. Sin embargo, el partido al cual ella representa, fue el causante de que la transferencia de mando no se hiciera en el tiempo correcto, sino que se dilatara hasta una semana antes de que el presidente Pedro Castillo jure al cargo, lo cual evitó que los titulares de las carteras pudieran ponerse al tanto de su sector con holgura, en el tiempo que correspondía.

“ Los peruanos lamentablemente van a sentir los efectos de un Gobierno que hasta este momento es absolutamente ineficaz. Yo diría que en todo . Lamentablemente, los ministros que están frente a las carteras en muchos de los casos han llegado a conocer, a aprender, y eso por supuesto pasa la factura. No es fácil conocer al Estado, el Estado es complejo, no es fácil conocerlo en un mes, en dos meses , en realidad hay que tener mucho más que ese tiempo para poder conocer una cartera”, indicó a Canal N.

Asimismo, dijo que si la aprobación del jefe de Estado se mantenía alta pese a los cuestionamientos a su gobierno, es el reflejo de la votación mayoritaria que tuvo en el sur del país, donde “aún no han sentido los efectos de los problemas que ya estamos enfrentando en el país”, como el alza del dólar.

“ Existe mucho dinero que está saliendo del país producto del temor que existe, tampoco se está reflejando en la economía que las empresas, definitivamente por la incertidumbre y el temor, no están reinvirtiendo . En este momento, si bien es cierto los pequeños empresarios están sintiendo a partir de las importaciones o las operaciones que tienen que realizar con el alza del dólar, pero creo que en algún momento esto será una crisis importante”, sostuvo Juárez.

Fuerza Popular dilató proclamación y proceso de transferencia

La excandidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, denunció al día siguiente de las Elecciones Generales 2021 que habían ocurrido ciertas irregularidades en el conteo de los votos y denunció un supuesto fraude en mesa de los centros de votación que la perjudicaba.

Tras no mostrar ninguna evidencia acerca de sus aseveraciones, pero sí presentar múltiples impugnaciones e incluso conseguir que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realice audiencias públicas para transparentar los votos, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya había concluido en que el ganador de los comicios al 100% de las actas procesadas y contabilizadas era el representante de Perú Libre, Pedro Castillo.

Pero Fuerza Popular, Keiko Fujimori y sus aliados no se quedaron satisfechos con aquel resultado, y dijeron que apelarían el resultado de los Jurados Electorales Especiales, mientras los días seguían pasando y el expresidente del Gobierno de transición y emergencia, Francisco Sagasti, continuaba sin poder dar inicio al proceso de transferencia .

Incluso, Julio César Castiglioni, quien era parte de la defensa del partido fujimorista, se mostró indiferente ante las consecuencias que podría ocasionar el presentar apelaciones a los resultados de proclamación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En este sentido, al ser consultado por el retraso que iba a generar sus impugnaciones, pese a que no se obtendría un incremento de los votos a favor de la lideresa naranja, él respondió: “Ese no es mi tema”.

“ Podrá afectar (al cambio de mando), la culpa no es nuestra (...), no va a variar (la diferencia de los votos), pero nosotros como abogados no claudicamos ”, añadió.

Y así lo hicieron, al poco tiempo para presentar las apelaciones contra la proclamación emitida por los 60 Jurados Electorales Especiales (JEE), el partido Fuerza popular impuso cinco impugnaciones en las sedes de Huancavelica, Cajamarca, Chota, San Román y Huamanga, demorando, una vez más, la proclamación de Castillo.

De no haber sido por las argucias del fujimorismo, el proceso de transferencia de las carteras ministeriales y el conocimiento del funcionamiento de las mismas se podría haber concretado desde el 15 de junio.