En abril pasado, tras conocerse su pase a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021, el hoy presidente, Pedro Castillo, abandonó su natal Chota, Cajamarca y se instaló en la ciudad de Lima para afrontar una polarizada contienda electoral ante Keiko Fujimori. Desde aquel entonces hasta la actualidad, una vivienda en Breña se convirtió en el lugar de residencia del profesor.

El inmueble que fungió como centro de campaña para el equipo técnico, despacho presidencial y hoy domicilio del jefe del Estado, pertenece a Segundo Sánchez Sánchez, quien cedió gratuitamente la edificación, pero que hoy goza de gran cercanía con Castillo, pues viajó como su invitado a Estados Unidos para organizar su recibimiento y ver “temas de seguridad”.

En diálogo con el dominical Punto final, Sánchez Sánchez reveló que acompaña al excandidato de Perú Libre pero que él mismo corrió con los gastos para desplazarse hasta EE. UU.

“(Estoy) acompañando al profesor Pedro. He venido como invitado del presidente y del equipo que lo acompaña. Yo he venido particularmente. He venido a organizar aquí hasta que llegue el presidente, a ver el tema de seguridad, porque había muchas cosas que hacer aquí en el hotel”, declaró a las cámaras del citado medio.

Pedro Castillo

Agregó que en Washington radican muchos cajamarquinos —incluso familiares— y que él se encargaría de coordinar la posibilidad de que el mandatario “pueda darles un saludo”. Descartó que vaya a participar en alguna reunión oficial, pero sí acompañará a la comitiva a New York.

Cabe recordar que el presidente Castillo se encuentra en su primer viaje internacional desde su asunción como presidente de la República. Durante su estancia en el país norteamericano tiene pactadas diversas actividades.

Este lunes 20 de septiembre sostendrá un encuentro con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y también participará en la sesión del Consejo Permanente. El martes 21 asistirá a la 76ª Asamblea General de las Naciones Unidas y horas antes será recibido por su máximo representante, António Guterres.

