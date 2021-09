Portalatino tras gira de Castillo en EE. UU.: “¿Qué dirán los que nos tildan de comunistas y terroristas?”

Kelly Portalatino, legisladora de Perú Libre, se pronunció este lunes 20 de septiembre tras la primera gira internacional del presidente de la República, Pedro Castillo, junto a la primera dama Lilia Paredes y los ministros en Estados Unidos, donde participan de una serie de actividades con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA). Al respecto, la parlamentaria se pronunció en sus redes sociales.

La congresista escribió este mensaje en su cuenta de Twitter, luego que el presidente Pedro Castillo hiciera un llamado a los empresarios para que inviertan en el Perú sin desconfianza, sin dudas y sin temores.

“El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, reunido en Estados Unidos, buscando ayuda internacional, en marco de equidad, con relaciones empresariales sin corrupción y respetando el medio ambiente. ¿Ahora los que nos tildan de terroristas y comunistas qué dirán? ”, escribió Portalatino en su Twitter.

Pedro Castillo Terrones, en su intervención en EE. UU., además dijo que su Gobierno no es comunista y que no llegó al poder para “expropiar a nadie”. De esta manera, el jefe de Estado invitó a los inversionistas extranjeros a ir al Perú, debido a que es “un país minero y genera riqueza”.

“ Nosotros no somos comunistas, no hemos venido para expropiar a nadie, no venimos a ahuyentar las inversiones. Al contrario, llamamos a los grandes empresarios a que vayan al Perú. El Perú es minero y genera riqueza, pero esa riqueza debe sentirlo el hombre común (…) Desde el espacio de inversiones, es necesario hacer una sola familia. Que uno sin lo otro no hay desarrollo, un Estado sin inversión privada no puede seguir adelante”, apuntó Castillo Terrones.

Esta mañana el presidente Castillo dio su discurso en la sesión del Consejo Permanente de la OEA. Foto: Presidencia.

