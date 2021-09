El presidente de la República, Pedro Castillo, durante su participación en la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), empezó su discurso afirmando que “si no logramos la unidad de los Gobiernos, Estados y pueblos, de quienes tenemos la responsabilidad para atender a las grandes mayoría, poco o nada se habrá hecho”. En dicho encuentro, el jefe de Estado no estuvo solo, ya que junto a él participaron el canciller Oscar Maúrtua y el representante permanente del Perú ante la OEA, Harold Forsyth.

“ Si no logramos la unidad de los Gobiernos, Estados y de los pueblos, de quienes tenemos la responsabilidad para atender a las grandes mayorías, poco o nada habremos hecho. Hay que aprender de la pandemia, de lo que más nos ha maltratado en el Perú, en América Latina, en toda América y en el mundo”, declaró.

El mandatario Castillo Terrones indicó, además, que los países no pueden estar enfrentados cuando “existen enemigos comunes” como las enfermedades, el hambre, la miseria y las grandes desigualdades. En ese sentido, mencionó que la OEA como organización tiene que garantizar los derechos humanos con igualdad de oportunidades y sin discriminaciones.

“Hoy la OEA tiene que abrir los espacios para que, como organización de América, sea verdaderamente un espacio equitativo y social, donde se garanticen los derechos humanos, se hable de igualdad de oportunidades y sin discriminaciones”, manifestó el jefe de Estado.

Pedro Castillo durante su participación en la sesión del Consejo Permanente de la OEA. Foto: Presidencia.

Pedro Castillo: “Mi Gobierno no es comunista”

Durante su participación, el mandatario Pedro Castillo remarcó que su Gobierno no es comunista y que no llegó al poder para “expropiar a nadie”. De esta manera, el presidente de la República invitó a los inversionistas extranjeros a ir al Perú, ya que es “un país minero y genera riqueza”.

“Nosotros no somos comunistas, no hemos venido para expropiar a nadie, no venimos a ahuyentar las inversiones. Al contrario, llamamos a los grandes empresarios a que vayan al Perú. El Perú es minero y genera riqueza, pero esa riqueza debe sentirlo el hombre común”, expresó Castillo.

