La bancada parlamentaria Juntos por el Perú rechazó mediante sus redes sociales las expresiones machistas, que se emitieron en vivo vía Instagram, de la periodista Juliana Oxenford y del escritor Renato Cisneros hacia la congresista Sigrid Bazán. “Rechazamos tajantemente la agresión expresada por la señora Juliana Oxenford y que el señor Renato Cisneros se preste para este tipo de actos denigrantes que alimentan el morbo y el acoso hacia las mujeres. El periodismo debe llevarse a cabo con ética. Las mujeres merecen respeto”, manifestó la agrupación política en su cuenta de Twitter.

Cabe recordar que Oxenford fue consultada sobre el desempeño de Sigrid Bazán en el Congreso de La República. Ante ello, la conductora de ATV no quiso opinar sobre el trabajo de la joven como parlamentaria, pero relató algunas anécdotas de cuando ambas laboraban en el mismo canal de televisión.

La comunicadora lanzó duras palabras contra la legisladora, a quien acusó de usar el periodismo para otros fines. “La conozco muy poco por el canal, no la quise conocer más. Yo creo que con el tiempo he aprendido a olfatear bien a la gente para elegir a los que me rodean; y desde que la conocí dije: ‘Esta chica no me gusta, esta chica no le importa el periodismo, esta chica lo que quiere es poder’”, afirmó.

Renato Cisneros y Juliana Oxenford responden ante pronunciamiento de JP

Tras el rechazo de Juntos por el Perú hacia las expresiones machistas, Renato Cisneros pidió disculpas mediante su cuenta de Twitter a la bancada parlamentaria de izquierda. “Lamento que una conversación pública entre amigos haya provocado tanta incomodidad. Yo convoqué a Juliana Oxenford, así que pido disculpas si algunas de nuestras expresiones resultaron ofensivas o hirientes”, detalló a través de un tweet. En tanto, la conductora de TV compartió la respuesta del escritor. “Suscribo”, publicó.