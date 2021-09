Jaime Quito sobre ley de medios: “El Estado tiene todo el derecho de proteger a su población”

El congresista de Perú Libre, Jaime Quito, se refirió esta mañana al proyecto de ley para controlar contenidos de radio y televisión presentado por su compañero de bancada Abel Reyes, y que cuenta también con la firma de Waldemar Cerrón, parlamentario y hermano del secretario general del partido, Vladimir Cerrón. Mencionó que el Estado tiene el derecho de proteger a la población; por tanto, consideró necesario plantear una serie de requisitos.

“ El Estado tiene todo el derecho de proteger a su población. No estamos señalando que vamos a cerrar programas, sino lo que estamos diciendo es poner determinadas reglas o requisitos para que se adecúen a una verdadera y adecuada llegada a la población”, indicó para Canal N.

Asimismo, cuando le dijeron que ya existían algunas normas para regular la televisión de señal abierta, señaló que estas no se estaban cumpliendo. “ No se están cumpliendo. Habrá que hacer otra norma que diga que se cumplan esas normas. Lamentablemente no se cumplen. Creo que es importante también señalar que hay otros sectores de la población que no se les está considerando su opinión”, argumentó.

Asimismo, explicó que no existen “espacios sacrosantos” y que todo puede ser modificado si es para proteger a la población menor.

“ No hay espacios sacrosantos. Nadie tiene ya una situación en la cual no se le puede tocar. Lo que estoy señalando es que el Estado y el Legislativo es parte de ello, que tiene que también proteger a su población y, sobre todo, a su población menor”, manifestó.

