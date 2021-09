La presidenta de la Comisión de Ética del Congreso, Karol Paredes, en declaraciones para La República, sostuvo que el grupo legislativo que preside evaluará una posible investigación a 21 congresistas (17 que se residen en Lima y cuatro en el Callao) que cobraron 15.600 soles por gastos de instalación. La parlamentaria de Acción Popular dejó en claro que no se puede emitir un juicio debido a que primero se tiene que aprobar el reglamento para una posible investigación.

“ No es la presidenta quien dispone si se investiga el caso (cobro de los congresistas) o no, sino todo el grupo de trabajo. Entonces, hay que ser responsables y no emitir un juicio, pues el caso pasará por una evaluación y los congresistas que conforman la comisión determinarán si se realiza una investigación”, dijo la parlamentaria.

Paredes señaló que, si bien es un derecho que le corresponde a los legisladores el bono de instalación, el caso tiene que ser tratado como corresponde, siempre y cuando, se disponga un pedido formal para la investigación.

El último sábado 18 de septiembre, La República informó que 21 congresistas cobraron un bono de instalación de 15.600 soles, pese a residir en la capital. De acuerdo a la información oficial del Congreso, los parlamentarios que viven en Lima y Callao y que figuran en la lista por haber solicitado el pago son de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Juntos por el Perú, Podemos Perú, Perú Libre, Renovación Popular y Somos Perú. Solo se abstuvo Acción Popular.

La presidenta de la Comisión de Constitución del Parlamento, Patricia Juárez, una de las involucradas en el caso, indicó que esta acción es legal y que, además, “responde” a su trabajo realizado en el Legislativo por cada beneficio asignado a su despacho.

Estos son los congresistas que solicitaron el pago:

relación de los congresista que solicitaron el pago de bono de instalación

