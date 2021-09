Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano, con sede en Washington D.C., indicó que no comparte la idea de un sector muy de derecha de que en el Perú haya un tipo de gobierno “muy autoritario sin remedio”. Pero, añadió, que sí le preocupa la composición del gabinete ministerial, que es liderado por el premier Guido Bellido.

“Hay sectores más de derecha que están convencidos de que esto, si no es Venezuela, por lo menos encaja en el marco de un tipo de gobierno muy de izquierda, muy autoritario, sin remedio, dados los antecedentes del presidente Castillo, del señor Bellido, que conduce el Consejo de Ministros, y de otros miembros del gabinete. Esta es la conclusión de un sector muy de derecha”, señaló Shifter en diálogo con La República.

“Bueno, no estoy de acuerdo con esa opinión del sector más de derecha. Yo no veo el peligro de que Perú vaya a ser otra Venezuela . Lo que sí me preocupa un poco es la composición del gabinete por la presencia de algunos ministros, que, según lo que he leído, generan ciertas interrogantes, inquietudes y preocupaciones”, agregó.

Mirada. Shifter señala que, desde afuera, Pedro Castillo es mirado con mucha preocupación por un sector de derecha, aunque en general hay escepticismo frente a lo que puede hacer. Foto: Archivo La República

Shifter manifestó que en todos los gobiernos “hay una combinación de lealtad con capacidad”, pero que, en el Ejecutivo de Pedro Castillo, dado los problemas que enfrenta el país y las soluciones que se requieren, se necesita “gente que realmente tenga experiencia, conocimiento, capacidad y que pueda hacer una gestión eficaz”.

“Dada la composición del gabinete -no por todos, pero sí por muchos de los ministros-, no sé si se cumplen esos requisitos. Esa es mi apreciación desde afuera”, prolongó Shifter, quien vivió en Perú entre los años 1987 y 1991.

Michael Shifter: Hay interrogantes y preocupaciones sobre Castillo

Michael Shifter también manifestó que el presidente de la República, Pedro Castillo, produce mucha curiosidad, ya que en la historia moderna de América Latina “no ha habido un outsider tan outsider como él”.

“Perú es un país importante en América Latina y, en ese sentido, existe interés por saber cómo es, pero también por saber qué es lo que piensa y cuál es su compromiso y su agenda para el país. Como le digo, todavía no hay claridad sobre esto, más bien hay interrogantes, preocupaciones ”, añadió.

Pedro Castillo durante su última actividad en México en un colegio fundado por una ciudadana peruana. Foto: Presidencia

Asimismo, el presidente del Diálogo Interamericano indicó que el viaje de Castillo Terrones a Estados Unidos es una oportunidad para que el mandatario mande un mensaje claro y coherente, y así pueda tranquilizar a ciertos sectores. “Es una oportunidad de explicar que él tiene realmente un compromiso claro con una política económica moderada, con una propuesta, si bien de izquierda, no radical, no en la línea de Maduro o Venezuela o algo así. Podría ayudar a reducir las preocupaciones que hay”, declaró.

“Sin embargo, al mismo tiempo es importante que haya coherencia entre lo que se dice afuera con lo que se dice dentro del Perú, que no haya contradicciones, algo que ha sido uno de los problemas de Castillo, tanto en la campaña como en el cargo de presidente”, concluyó.

