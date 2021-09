El exrector de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), Rohel Sánchez, es voceado como candidato para las elecciones regionales y municipales de 2022.

El coordinador regional en Arequipa de Juntos por el Perú, Fernando Zeballos, señaló que a su agrupación le gustaría llevar a la ex autoridad agustina en sus filas en los próximos comicios. Destacó la gestión de Sánchez al frente del rectorado de la primera casa de estudios universitarios de Arequipa.

El representante del partido por el que Verónica Mendoza tentó la presidencia de la República, confesó que además de la afinidad política con Sánchez, mantiene un vínculo familiar con este, pues son cuñados. Explicó que conoce a Sánchez desde hace tres décadas, cuando eran dirigentes estudiantiles.

El acercamiento de Sánchez a Juntos por el Perú se deslizó algunas semanas atrás. Tras la aparición de una pinta en la avenida Aviación, vinculando al exrector con el partido de Izquierda. No obstante, ningún militante de la agrupación política se atribuyó la autoría del mural.

La postulación de Sánchez dependería de su inscripción como militante de Juntos por el Perú. Al momento, el plazo para este registro vence el 3 de octubre.

Pase libre

Rohel Sánchez no tiene vínculo formal con ningún movimiento político hasta la fecha. A inicios de semana se hizo público un acuerdo entre él y el movimiento regional Revalora , mediante el cual se confirmaría la postulación del exrector al Gobierno Regional de Arequipa por este grupo.

Sin embargo, ayer, el líder de la organización política en mención, Fredy Lozano, refirió que Sánchez desconoció el documento firmado, bajo el argumento que Revalora no estaba habilitado. En la conferencia, Fernando Zeballos reiteró que Revalora estaba fuera de carrera.

Lozano rechazó esta versión, incluso sostuvo que el último viernes el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) les envió su resolución como movimiento hábil. Dijo que participarán del proceso del 2022 sin alianzas y sin rostros conocidos.

“No tenemos Falconís, no tenemos Rondones, no tenemos Sánchez”, expresó.

En efecto, de acuerdo a la base de datos del Registro de Organizaciones Políticas (ROP), Revalora actualizó sus estatutos el 16 de setiembre último, por lo que técnica mente esta en carrera electoral.

La data revela que además de este grupo, Arequipa, Tradición y Futuro (ATF), cuyo presidente es el exregidor por Arequipa, Jorge Sumari, serían los únicos grupos políticos que presentaron en el plazo la actualización de sus estatutos y están aptos para las elecciones.

Contra cambio de reglas de juego última hora

Zeballos y miembros de Juntos por el Perú, se mostraron contra la iniciativa de la Comisión de Constitución del Congreso, de cambiar las reglas y cronogramas para el próximo proceso.

El grupo de trabajo, liderado por el fujimorismo, pretende suspender las elecciones primarias y universales fijadas para abril del próximo año. Además, amplía la inscripción de militantes del 3 de octubre al 5 de enero de 2022.

Para Juntos por el Perú, estos cambios están dirigidos a partidos que no se han organizado y pretenden lanzar candidatos improvisados para las elecciones.

Consideran que los cambios de última hora no le hacen bien a los partidos, pues se repetiría los errores de años pasados, donde candidatos sin experiencia, identidad al partido y sin preparación terminan representándolos y abandonándolos posteriormente.