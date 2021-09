Hernando Cevallos sobre posibles cambios en el gabinete: “Es algo que no me distrae”

Hernando Cevallos, ministro de Salud, aseguró este domingo que el posible retiro de algunos miembros del Consejo de Ministros no es una distracción para su gestión. El titular del Minsa también reiteró que es el presidente de la República, Pedro Castillo, quien tiene que determinar “de la mejor manera” qué funcionarios seguirán integrando el gabinete ministerial que preside Guido Bellido.

“ Eso (modificaciones al gabinete) en lo particular es algo que no me distrae. Es un tema que el presidente tendrá que resolver de la mejor manera. Lo que me preocupa y donde estoy enfocado son los temas de salud, francamente ”, declaró Cevallos a Canal N desde Washington D. C., ciudad estadounidense donde el mandatario participará en la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Además del encuentro pactado con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Cevallos Flores reveló que la delegación peruana entablará una reunión con representantes del laboratorio productor de vacunas contra la COVID-19 Pfizer, con el objetivo de adelantar la llegada de lotes con dosis contra el nuevo coronavirus a Perú.

“ Vamos a conversar con los directivos de Pfizer, porque nos interesa que nos adelanten stock de vacunas . Tenemos calendarizadas entregas de vacunas semanalmente con Pfizer, pero ya hemos firmado un acuerdo para que en el 2020 nos dé 35 millones de vacunas”, agregó el encargado del Minsa.

Castillo en Estados Unidos

El jefe de Estado arribó a la nación norteamericana este domingo en horas de la tarde y fue recibido por el representante permanente de Perú ante la OEA, Harold Forsyth, a quien se le encargó dicho cargo en los primeros días del Gobierno de Pedro Castillo.

Previo a la sesión del Consejo Permanente de la OEA, Castillo Terrones entablará diálogo con el secretario general del mencionado organismo, Luis Almagro.

El martes 21 de setiembre, el presidente intervendrá en la 76 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), conferencia que tendrá como tema central la recuperación del mundo frente a la emergencia sanitaria a causa de la COVID-19.

La primera gira internacional de Pedro Castillo también incluye conversaciones con el presidente del Banco Mundial (BM), David Malpass, y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.

