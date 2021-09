Guillermo Bermejo sobre proyectos de ley para cambiar la Constitución: “Vamos a dar batalla”

Guillermo Bermejo, congresista de Perú Libre, adelantó este domingo que la bancada oficialista va a “dar batalla” en el Parlamento para que se aprueben los proyectos de ley para una reforma total de la Constitución Política de 1993. A la fecha, la mencionada agrupación política presentó dos iniciativas para el cambio de la carta magna mediante un referéndum convocado por el presidente de la República, Pedro Castillo.

“Ambas propuestas legislativas, de Alex (Flores) y de Rusbel (Quispe), las vamos a debatir y vamos a dar batalla estilo Esparta. Vamos a batallar para ganarla o, por lo menos, dejar claro la necesidad histórica de una asamblea constituyente. Pero hay una gran posibilidad que no la ganemos porque los votos los tienen ellos ”, sostuvo Bermejo durante el I Encuentro Regional de Juventudes de Perú Libre.

En ese sentido, el legislador indicó que durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021 “intentaron hacernos bajar la bandera de la asamblea constituyente”. Además, aseveró que dicho objetivo se mantendrá durante la gestión del jefe de Estado, Pedro Castillo Terrones.

“Eso que no pasó en la segunda vuelta, tampoco pasará durante el Gobierno. Nos podemos equivocar. (...) Por eso es que no hay problemas cuando se plantean cambios ministeriales. Pueden cambiar lo que quieran, lo que no puede cambiar es el rumbo, el norte es uno solo . (...) Para eso necesitamos la asamblea constituyente ”, agregó Bermejo Rojas, cuyo juicio por presunto delito de terrorismo se reanudará este miércoles 22.

Cuestión de confianza

En otro momento de su pronunciamiento, Guillermo Bermejo afirmó que la aprobación de la ley que interpreta la cuestión de confianza por parte del Pleno del Congreso sirve para que un sector del Legislativo “siga adelante con su propósito de vacar al presidente”

“Hay que ser bien ingenuo para no darse cuenta. Ellos siguen con la herida abierta de la derrota electoral. No pueden entender cómo un ‘profesorcito’ de provincia y un ‘partidito’ de izquierda les haya ganado las elecciones . Entonces, ellos quieren convertir el Congreso de la República en la tercera vuelta electoral”, manifestó el congresista de Perú Libre.

