Flor Pablo, congresista de la bancada Somos Perú-Partido Morado, se refirió a la denuncia penal que interpuso Susel Paredes contra el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Guido Bellido por el presunto delito de discriminación. La exministra de Educación expresó su total respaldo a la medida de su colega y señaló que el primer ministro sigue incurriendo en faltas éticas “por más que diga que ha recapacitado y ha cambiado”.

“En el caso de Patricia Chirinos no solo de no reconocer y pedir disculpas, sino enviarle una carta notarial. En el caso de Susel, hay evidencias de discriminación y mensajes discriminatorios desde la cuenta directa del actual del premier. No hay que ser complacientes con este tipo de situaciones. Hemos enviado una serie de mensajes señalando nuestra preocupación. No vemos realmente una actitud de enmienda de parte del premier Bellido ”, manifestó Pablo en diálogo con RPP.

“ Lo que está haciendo Susel es lo más correcto respecto a los principios que defendemos y lo que haya representado en el Congreso , como una defensora de los derechos de las mujeres y, especialmente, de la comunidad LGTBIQ+”, agregó Pablo Medina.

Cambios en el gabinete

Flor Pablo también instó al presidente de la República, Pedro Castillo, a asumir “el liderazgo que corresponde” y realizar modificaciones en su Consejo de Ministros, iniciando con el primer ministro Guido Bellido, sobre quien también pesa una investigación fiscal por la presunta comisión de apología al terrorismo.

“Parte de asumir ese liderazgo es corregir esa situación de designar como premier a Guido Bellido. Nosotros hemos señalado eso desde el inicio y ha sido una de las razones por las cuales hemos votado los tres congresistas del Partido en contra de dar la confianza al gabinete. (...) Espero que la situación pueda corregirse desde el jefe de Estado ”, precisó Pablo.

La congresista también aseveró que desde el Poder Ejecutivo se deben plantear acciones para “pasar de esa polarización que nos ha dejado la segunda vuelta” de las Elecciones Generales 2021. En ese sentido, aseguró que “es necesario tener un premier que genere confianza y no esté en esta permanente actitud de provocación”.

