El congresista Guillermo Bermejo de Perú Libre afirmó que la derecha y el fujimorismo son quienes “necesitan” mantener vivo el recuerdo del cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Para el legislador, esto habría sido comprobado durante la discusión en el hemiciclo para aprobar la ley que permite cremar los restos de quienes fueron líderes o partícipes de actos terroristas.

“En el debate congresal quedó bien claro un asunto, quien más necesita el cuco del terrorismo y quien más necesita a Abimael Guzmán vivo, aunque esté muerto, vigente, aunque esté muerto, es la derecha y el fujimorismo sobre todo ”, manifestó a la prensa desde Trujillo este domingo 19 de setiembre.

Como se informó, el último 16 de setiembre el Pleno del Congreso aprobó en primera votación los proyectos de ley 191, 195 y 203, con 70 votos a favor, 32 en contra y 14 abstenciones. Esta iniciativa establece el procedimiento con los cadáveres de internos que venían cumpliendo condena por delitos de traición a la patria o terrorismo, y se implementó a raíz del deceso del ‘camarada Gonzalo’.

En aquella ocasión en el hemiciclo, Bermejo reconoció que Guzmán Reinoso fue un terrorista que había cometido graves crímenes y asesinatos contra los ciudadanos peruanos y que debe ser tratado como tal. No obstante, mencionó que el Congreso no debería debatir el hecho de no entregar sus restos a sus familiares, ya que coloca al Parlamento al nivel de quienes actuaron de forma sanguinaria.

En esta oportunidad, el congresista de Perú Libre reiteró su postura sobre el tema y justificó el haber votado en contra de la ley, al igual que la totalidad de su bancada .

“De tantas cosas repudiables que hizo Sendero Luminoso, es que ellos no permitían enterrar a los muertos. Sendero Luminoso creo que debió ser derrotado, además del plano militar, judicial, político, yo creo que el último puntillazo hubiese sido en el plano moral. Creo siempre que el vencedor tiene que tener una moral diferente al derrotado”, sostuvo.

Bermejo afirma que respeta decisión de Castillo sobre cremación de Guzmán

En otro momento, Guillermo Bermejo dijo que respetaba que el presidente Pedro Castillo haya publicado con celeridad la ley en cuestión, pese a que la bancada oficialista estaba en contra .

“Yo soy muy respetuoso de las decisiones que toma el presidente Castillo, nosotros tuvimos una posición creo que mayoritaria en la bancada“, manifestó el legislador.