Sebastián Chávez Sifuentes, abogado del cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, presentó una denuncia ante la Fiscalía de la Nación, presidida por Zoraida Ávalos, en la que asegura que su patrocinado fue asesinado. Este luego de que el terrorista falleciera el último sábado 11 de setiembre en la Base Naval del Callao y posteriormente se decidiera que su cuerpo sea incinerado.

El también abogado de la terrorista Elena Iparraguirre, esposa del difunto asesino, señaló que su defendida formuló esta denuncia por el presunto delito de asesinato contra Guzmán Reinoso , quien falleció a solo un día de cumplirse 29 años de su captura, el 12 de setiembre de 1992.

Asimismo, Chávez solicitó que su patrocinada realice el reconocimiento del cadáver del cabecilla de Sendero Luminoso y los restos del genocida sean entregados a la también senderista Yolanda Quiñonez Colchado , a quien designó en su lugar ante la Tercera Fiscalía Provincial del Callao. Esto, con el propósito de darle sepultura a sus restos “conforme a sus creencias”, pese a que dicho lugar pueda convertirse en un lugar de veneración para los remanentes terroristas.

Finalmente, pidió a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que acuda hasta el penal de mujeres en Chorrillos para que Iparraguirre Revoredo ratifique la denuncia hecha para que se investigue el supuesto asesinato de Abimael Guzmán.

Crematorio se negó a incinerar cadáver de Guzmán

El presidente de la República, Pedro Castillo, promulgó el último viernes la ley que permite cremar los restos de personas que fueron condenadas por terrorismo, como es el caso del cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Pero para cumplir dicha medida aún falta que la Fiscalía emita la disposición sobre el destino final del cuerpo del genocida terrorista; anuncio que lo hará “luego de culminar, en los próximos días, con las diligencias pendientes”. A la espera de ello, el Ejecutivo ya viene evaluando dónde incinerar los restos del camarada ‘Gonzalo’.

No obstante, el crematorio Piedrangel, ubicado en el distrito de Chorrillos, cerró esa posibilidad como muestra de solidaridad a los miles de peruanos que murieron en ataques terroristas. A través de un comunicado publicado en su página oficial, señalaron que en caso de que el crematorio sea requerido por las autoridades para realizar el servicio de cremación de Abimael Guzmán se ha optado, por decisión unánime, no aceptar la solicitud, debido a las personas inocentes que perdieron la vida. De esta manera, aducen de que no se trata de una cuestión de política, sino de convicción a sus principios y solidaridad.

