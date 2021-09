Juntos por el Perú: Esperamos llevar un candidato como Rohel Sánchez

El coordinador regional en Arequipa de Juntos por el Perú, Fernando Zeballos, señaló que les gustaría contar con el exrector de la UNSA, Rohel Sánchez, como candidato en los comicios regionales y municipales del 2022. Ambos personajes son cercanos por un vínculo familiar (cuñados).

En conferencia de prensa, Zeballos sostuvo que aparte de la relación familiar, conoce a Sánchez desde hace tres décadas, cuando eran dirigentes estudiantiles. Elogió la gestión de Sánchez al frente del rectorado de la UNSA.

La posible llegada de Sánchez a Juntos por el Perú se empezó a vocear hace algunas semanas. Incluso apareció una pinta en la avenida Aviación, vinculando al exrector con el partido de izquierda. Según Zeballos, ningún militante se hizo responsable por la autoría del mural.

La postulación de Sánchez dependería de su inscripción como militante de Juntos por el Perú. Al momento, el plazo para este registro vence el 3 de octubre.

Pase libre

Rohel Sánchez no tiene vínculo con otro movimiento político. A inicios de semana se hizo público un acuerdo entre él y movimiento regional Revalora; sin embargo, hoy en reunión partidaria. El líder de la organización Fredy Lozano refirió que Sánchez desconoció el documento firmado, bajo el argumento que Revalora no estaba habilitado. En la conferencia, Fernando Zeballos también sostuvo que Revalora estaba fuera de carrera.

Lozano rechazó alguna inhabilitación. Incluso sostuvo que ayer el Jurado Nacional de Elecciones, les envió su resolución como movimiento hábil. Dijo que participarán del proceso del 2022 sin alianzas y sin rostros conocidos. “No tenemos Falconís, no tenemos Rondones, no tenemos Sánchez”, expresó.

Contra modificación de reglas

En conferencia de prensa, Zeballos y miembros de Juntos por el Perú, se mostraron contra la iniciativa de la Comisión de Constitución del Congreso, de cambiar las reglas y cronogramas para el próximo proceso. Indicaron que tienen 1.300 partidarios inscritos en la región.