Fernando Tuesta: “En los partidos que son personalistas, es común que no exista identidad partidaria”

El último jueves el Congreso buscó suspender las elecciones primarias para el 2026. Pero no hubo los votos suficientes. No obstante, consiguieron ampliar el plazo para legislar en materia electoral. En esta entrevista, el politólogo Fernando Tuesta analiza estas recientes decisiones.

¿Por qué los partidos políticos se muestran resistentes a las elecciones primarias?

Creo que por dos razones: la primera es que esto lo que hace es transferir la decisión de la selección de candidatos, del jefe, dueño o de un grupo de la dirección del partido hacia la ciudadanía. Es la pérdida del control. Lo segundo es porque tienen un temor no bien pensado. Los partidos suelen ser conservadores en relación a lo que se aprueba sobre su vida partidaria. ¿Y por qué creo que tienen ese temor? Se ha visto hace poco que gracias a la reforma se separaron los partidos realmente existentes de los cascarones o vientres de alquiler.

¿Qué le parece que la congresista de Fuerza Popular y presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, utilice como argumento la pandemia para que no haya elecciones primarias?

Eso tiene tan poca seriedad, con el respeto que se merece Patricia Juárez. No estamos en marzo del año pasado cuando todavía no se sabía si había protocolos (...) Pero, además, no han dicho nada y no han demostrado con evidencia empírica dónde hubo rebrote derivado de las elecciones del 11 de abril.

La pandemia es el único argumento de este proyecto.

Es un argumento falaz. Y el segundo argumento que usan es el comodín. Para cualquier cosa que no les gusta, siempre dicen que ese dinero puede servir para otra cosa. La democracia cuesta. Porque si ese fuera el caso, entonces ¿por qué no hacen solo una vuelta regional?

En el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) están preocupados porque el Congreso aprobó ampliar un mes el plazo para modificar las normas electorales. ¿Esto cómo puede perjudicar el cronograma electoral de los comicios del 2022?

Es cierto que, a veces, es necesario, por determinadas circunstancias, modificar la norma sobre cosas muy precisas. Pero esto podría ser un motivo para la presentación de un nuevo dictamen (contra las elecciones primarias) y su aprobación. Es decir, cierran la puerta, pero abren una ventana. Ahí está el problema.

El plazo para que los candidatos se afilien a un partido vence en octubre, pero en el Congreso quieren aplazar esto hasta enero del próximo año. ¿Esto puede debilitar la vida partidaria?

Ahí hay dos caras: por un lado es lo que tú dices, pero por otro lado es que al haber tanta debilidad partidaria y tantos partidos que así como nacen, mueren, quien quiera hacer carrera política tiene que pasar de un partido a otro. Hay otra modalidad que no requiere inscripción, que son los invitados.

Se lo consulto porque hasta el propio presidente Pedro Castillo no tiene ni un año de militancia en Perú Libre. Igual sucede con muchos políticos de otras organizaciones. Y tenemos un Congreso que es resistente a pedir un mayor tiempo de militancia, ¿cuál es la salida al final del túnel?

Lo que pasa es que los partidos con una tradición de militancia no tienen estos problemas, pero en los partidos que usan logos nuevos, los partidos que son personalistas, que tienen dueño, es común que no exista identidad partidaria.