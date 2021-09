Defiendo la postura de Manuel Merino porque es la de Acción Popular

Elizabeth Huanca U.

¿Por qué vuelve a tentar la secretaría nacional de Acción Popular después de varios años?

La necesidad de aportar mi experiencia y crear junto a la juventud del partido un conjunto de dirigentes que puedan proyectar la presencia del partido en las próximas elecciones.

¿Significa que AP participará en las elecciones regionales y municipales?

Por su puesto, las últimas elecciones (2019-2022) tuvimos candidatos casi en el 90% de los distritos del país y ahora queremos mantener ese estándar.

¿Cuál es el análisis del rol político de AP en el último año? ¿Arrastran el peso de que para muchos Manuel Merino sea considerado un golpista?

En el caso de Manuel Merino todo fue una confabulación del gobierno Vizcarra. Hoy él está presentando un libro “El verdadero golpe”, yo creo que el tiempo nos está dando la razón.

¿Desde Acción Popular existe un pleno respaldo a Merino?

Yo entiendo que sí, por un acto de solidaridad. Yo defiendo la postura de Merino porque es la auténtica postura de Acción Popular. Creo que debemos preguntarnos ¿Dónde están los juicios de Vizcarra? Un hombre que traicionó a quien lo puso como vicepresidente, que está metido en actos de corrupción.

Su renuncia a la semana, también evidencia que la forma en la que fue electo no fue la correcta...

Él renunció por la forma cómo se había incitado a los jóvenes para que salgan a protestar. Ya se había llegado a una situación límite. Por el bien del país tuvo que renunciar, le correspondía.

No cree ud. ¿Que este episodio también jugó en contra de la candidatura de Johny Lescano? Lideró las encuestas casi hasta el final y perdió…

A veces hay resultados electorales que no tienen explicación. Habría que preguntarse cómo candidatos con menos del 1% de aceptación, terminan ganando en primera vuelta en 15 días y una candidata que estaba en cuarto lugar, pase a segundo lugar ¿Cómo se explica eso?

¿No cree que la elección se les fue de las manos con propuestas desacertadas como la construcción del Huáscar?

Sobre eso prefiero no opinar. Lo único que puedo decir es que me parece sospechoso que al final de las elecciones aparezcan ganando los que no aparecían en las encuestas ¿Para qué se hacen las encuestas?

¿Cree ud. en las voces que aseguran que hubo fraude?

Ya tenemos un presidente y hablar de ello sería desautorizar el ejercicio de su función, más bien hacemos votos para que le vaya bien y para que cumplidos sus cinco años se elija un nuevo presidente respetando todas las normas y que el Jurado Nacional esté con sus cinco miembros para que no solo uno pueda controlar todo el poder.

AP ha sido criticado por darle el voto de confianza a un gabinete calificado como pro sendero…

Los congresistas han actuado de modo propio. Actualmente no hay dirigencia en AP, pero lo que le puedo asegurar es que, si soy elegido, se fijará la política del partido. Lo cierto es que el premier está totalmente cuestionado por su origen. No podemos tener ministros que lo que hacen es agregar desconfianza al país.

La presidenta del Congreso, también de AP, ha sido duramente cuestionada. Se la acusa de racista…

Ese racismo lo hacen los trolls de distintos sectores políticos. Maria del Carmen está haciendo buena gestión como presidenta del Congreso.

¿Cuál es su percepción del gobierno?

Hasta ahora el presidente Castillo no ha fijado una línea, se han centrado en hablar de una nueva constitución haciéndole creer una vez más al pueblo que la Constitución va a pasarnos de ser pobres a ser ricos. Son mentiras que quieren convertir en verdad. No veo una política clara de inversiones. ¿Cómo se le da facultades económicas a un gobierno que no tiene políticas económicas?

¿Particularmente cree que no se les debe dar?

Yo pienso que no se le debe dar hasta que fije con claridad su política económica. v