César Hildebrandt sobre Julio Velarde: “Él es una garantía de que no vamos a imprimir más billetes”

En horas de la noche, el periodista César Hildebrandt fue entrevistado por Jaime Chincha en RPP TV. El director de Hildebrandt en sus trece hizo un breve repaso por la política peruana y explicó por qué Julio Velarde es importante para el Gobierno de Pedro Castillo.

Para el autor, Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), es el responsable de que la situación económica en el país aún se mantenga estable, pues de no ser él quien presida el BCR, el dólar ya habría triplicado su valor. Asimismo, Hildebrandt se refirió a él como una marca personal y propició buenos comentarios.

“Julio Velarde es una garantía de que el programa de emisión monetaria no se vaya a disparar y de que no vamos a imprimir más billetes de los que la economía permite. El señor Velarde es el canserbero de la economía. No sé cómo lo ha logrado. Se ha convertido en una marca. Su permanencia es básica porque no hay un reemplazo visible” , agregó el periodista.

Por otro lado, César Hildebrandt explicó que Julio Velarde es el garante de que en el Perú no se impriman billetes y se genere una inflación en la economía. Para él, una posible salida de este generaría que el país vuelva a invertir en gasto público, tal cual sucedió en el Gobierno de Alan García.

“Si Castillo no renombra a Julio Velarde, la alarma se enciende, pero no solo la economía. Si Castillo decide prescindir de Velarde es que ha decidido patear el tablero del gasto público porque entonces el plan sería gastar todo lo que se pueda e invertir todo en populismo y gasto público, y volveríamos a la época en el que el BCR era una imprenta de billetes como en la época de Alan García”.

Finalmente, Hildebrandt explicó que la situación política que se vive en el país en la actualidad proviene de la carencia de cultura y educación en los partidos políticos que existen hoy. Para el periodista, “la desgracia mayor del Perú es el colapso de los partidos y el alejamiento entre la cultura y la política. Hoy en día, no hay un menú intelectual en la política peruana”, finalizó.

