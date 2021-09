César Hildebrandt: “Prefiero ser ‘cojudigno’, a toda honra, que ser indigno”

César Hildebrandt aseveró que prefiere ser ‘cojudigno’, término usado por simpatizantes del fujimorismo para aludir a quienes no votaron por Keiko Fujimori, y fiscalizar las acciones del presidente de la República, Pedro Castillo. El periodista también recordó que optar por el fujimorismo no era opción, ya que “nos pudrió” e hizo un “inmenso daño al país”.

“ La persona que quiere reivindicar esa época y que quiere reencarnarla, probablemente ‘mejorarla’, es Keiko Fujimori. Esa persona que quiere redimir un apellido y redimir una práctica absolutamente nefasta no puede ser aceptada . Es como si los chilenos hubiesen votado por el hijo de Pinochet, en el caso de que este haya tenido la desfachatez de sentirse heredero de las casi dos décadas de poder que tuvo su padre”, expresó Hildebrandt en diálogo con RPP.

“ Prefiero ser en todo caso ‘cojudigno’, a toda honra, que ser indigno, no tengo ninguna duda . Es la misma gente que quiso que dijéramos que había fraude. Cuando no dijimos que había fraude —porque hablamos con la gente del Jurado Nacional de Elecciones, con la ONPE y con Fernando Tuesta, cada dos horas, cada tres horas y todos decían no hay fraude— es que no había fraude”, enfatizó.

En ese sentido, Hildebrandt indicó que, en un posible Gobierno de la lideresa de Fuerza Popular, las líneas editoriales de diversos medios de comunicación serían sometidas al régimen, tal como ocurrió durante la dictadura de Alberto Fujimori.

“Es la misma gente que quería que mintiéramos para sumarnos a La Resistencia, sumarnos a esta hampa del fujimorismo que hoy día insulta a Avelino Guillén y ayer quiso que los periodistas se sumaran a su farsa, porque de eso se trataba. Eso iba a ser el régimen de la señora Keiko, una prensa otra vez amenazada y laceada. Con muchas figuras conquistadas de la radio, la televisión y la prensa escrita ”, agregó.

Enigma Pedro Castillo

En otra parte de la entrevista, César Hildebrandt recordó que, en su opinión, los dos candidatos que accedieron a la segunda vuelta del 6 de junio eran “opciones malas” y que la ciudadanía prefirió votar por el “enigma Castillo”.

“Teníamos que elegir entre la heredera de la corrupción (...) o el improvisado señor muy próximo al Movadef. (...) ¿Había que preferir a Keiko frente al señor enigma? El Perú decidió que era mejor el enigma Castillo ”, declaró.

En esa misma línea, el periodista resaltó el trabajo fiscalizador de los medios de comunicación con las acciones que emprendió desde el 28 de julio la gestión del mandatario Pedro Castillo.

“Lo tenemos vigilado, la prensa está controlando esto. Hasta las entradas a Palacio están sometidas a escrutinio periodístico y eso significa claramente que Castillo tiene un coto muy limitado de movimiento . Si quiere pasar a mayores y entregar poder efectivo y coercitivo a gente del Movadef, el Perú se va a alzar entero, empezando por la prensa”, añadió.

Video recomendado