El presidente de la República, Pedro Castillo, promulgó el último viernes la ley que permite cremar los restos de personas que fueron condenadas por terrorismo, como es el caso del cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Pero para cumplir dicha medida aún falta que la Fiscalía emita la disposición sobre el destino final del cuerpo del genocida terrorista; anuncio que lo hará “luego de culminar, en los próximos días, con las diligencias pendientes”. A la espera de ello, el Ejecutivo ya viene evaluando donde incinerar los restos del camarada ‘Gonzalo’.

No obstante, el crematorio Piedrangel, ubicado en el distrito de Chorrillos, cerró esa posibilidad como muestra de solidaridad a los miles de peruanos que murieron en ataques terroristas. A través de un comunicado publicado en su página oficial, señalaron que en caso de que el crematorio sea requerido por las autoridades para realizar el servicio de cremación de Abimael Guzmán se ha optado, por decisión unánime, no aceptar la solicitud, debido a las personas inocentes que perdieron la vida. De esta manera, aducen de que no se trata de una cuestión de política, sino de convicción a sus principios y solidaridad .

Asimismo, la empresa indica que directivos, trabajadores y socios estratégicos rechazan toda forma de terrorismo. “En especial a quienes sembraron sangre y muerte en el Perú como parte de los grupos genocidas Sendero Luminoso y el MRTA”, sostuvieron.

“Consultado sobre el final del cabecilla terrorista Abimael Guzmán, manifestamos que en caso que sea requerido por las autoridades, podríamos realizar el servicio de cremación. Sin embargo, fieles a nuestros servicios principios hemos tomado la decisión unánime de desistir de realizar el servicio funerario. No es cuestión de política, es una cuestión de convicción y solidaridad con las miles de inocentes víctimas producto del terrorismo que quisieron implantar ”, se lee.

Cuerpo de Abimael Guzmán permanece en la morgue

El cuerpo de Abimael Guzmán permanece en la Morgue Central del Callao custodiado por efectivos de la Policía Nacional. Esto ante las manifestaciones que se vienen dando en el lugar, a raíz de su muerte que se registró en el interior de una celda de la Base Naval el último sábado 11 de septiembre, a un día de que se cumpliera 29 años de su captura por el Grupo Especial de Inteligencia Histórico (GEIN).

Ante esta situación, el Ministerio Público, a través de un comunicado, informó que “la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao emitirá la disposición sobre el destino final del cuerpo del cabecilla senderista Manuel Rubén Abimael Guzmán Reinoso, luego de culminar, en los próximos días, con las diligencias pendientes ”.

“Emitida la disposición fiscal se notificará a la Autoridad Sanitaria, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Ministerio del Interior para que, en un plazo de 24 horas, realicen las coordinaciones para el retiro del cuerpo de la Morgue Central del Callao ”, agregó la institución. Después, el cuerpo de Guzmán Reinoso ya podrá ser cremado y sus cenizas esparcidas en un lugar reservado, como manda la ley.

