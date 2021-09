El Ministerio Público ejecuta en la mañana de este viernes 17 de setiembre un operativo de allanamiento y descerraje en cinco viviendas, vinculadas a la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, quien es procesada por presuntos aportes millonarios a la campaña de la empresa brasileña Odebretch. Las diligencias están a cargo del fiscal José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato.

“Los inmuebles pertenecen a Marco del Mastro Vecchione, Jorge Torres Padilla, Daniela Maguiña Ugarte y a la Asociación Amigos de Lima Metropolitana, investigados por presunta participación en la recaudación de fondos para la campaña contra la revocatoria de la ex alcaldesa ”, informó la Fiscalía. Las viviendas están ubicadas en Miraflores (2), Magdalena del Mar (2) y Jesús María (1).

Este allanamiento ocurre en el marco de la investigación por presunto lavado de activos y otros en agravio del Estado que se le sigue a Villarán de la Puente. A ella se le atribuye haber recibido 10 millones de dólares de las constructoras Odebrecht y OAS para las campañas que tuvo contra la revocatoria en 2013 y reelección en 2014.

Actualmente, la ex burgomaestre de la capital cumple comparecencia con restricciones. Por ejemplo, no puede salir del país hasta que culmine la investigación, no puede cambiar su lugar de domicilio sin autorización judicial y no puede comunicarse con coinvestigados ni testigos o peritos del caso.

Además, debe presentarse ante las autoridades judiciales o fiscales cuando sea requerida y no puede brindar declaraciones a la prensa. El caso también tiene como procesados a Miguel Castro Gutiérrez, Gabriel Prado Ramos y otros exfuncionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima, así como empresarios y publicistas.

Invstigación contra Villarán culminaría este año

A mediados de agosto, el fiscal José Domingo Pérez manifestó que la investigación en contra de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán finalizaría este año. “Nosotros estamos por concluir una investigación que se sigue contra la señora Susana Villarán y sus coinvestigados. Debemos entender que esa investigación debe concluir el presente año”, señaló en una entrevista con Sálvese quien pueda.

En ese sentido, el fiscal explicó que tras la parte final de la investigación solo quedaría que el Poder Judicial los convoque a las audiencias para poder demostrar las pruebas recopiladas. “Es decir, nosotros tenemos casos acusados y casos por concluir. Solamente estamos a la expectativa de que el Poder Judicial nos pueda convocar a las audiencias correspondientes para poder demostrar las pruebas que tenemos en estos procesos o casos”, indicó.