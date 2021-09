Guido Bellido pide a periodista que formule su pregunta en quechua

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, solicitó a un periodista que le haga una pregunta en quechua, luego de que este le dijera que también manejaba el idioma materno del primer ministro. Esto, fue durante una actividad de instalación de una planta de oxígeno medicinal en Villa María del Triunfo el último 16 de setiembre.

“ Dice usted que habla el quechua, me alegra mucho, entonces me gustaría que me puedas formular la pregunta en quechua, y te voy a responder en quechua. Por favor, facilítenle el micro ”, expresó el titular del gabinete ministerial.

En ese momento, Guido Bellido se mostró entusiasmado con la participación del hombre de prensa quien por primera vez le iba a entrevistar en quechua. Muchas veces el ministro ha sido entrevistado en castellano; sin embargo, siempre ha tratado de hablar un poco en su lengua originaria.

“ Vamos a escuchar, por primera vez, vamos a ver una entrevista en quechua ”, dijo el primer ministro mientras esperaba que le pasaran un micrófono al reportero que se mostró dispuesto a realizar la petición del jefe de la PCM.

Cuando finalmente pudo ser escuchado por Bellido Ugarte, el periodista expresó unas palabras en quechua mientras las personas que estaban cerca a él lo motivaban. No obstante, aclaró que no se trataba de la misma lengua materna del primer ministro. “Yo hablo el quechua de Ancash, soy ancashino”, explicó el hombre de prensa.

Guido Bellido afirmó que este viernes 17 se debería reactivar el servicio de agua en SJL

En otro momento, durante la supervisión de la planta de oxígeno medicinal, comentó que para este viernes 17 de setiembre, el servicio de agua en SJL se ejecutaría con normalidad.

“Hay un acta, hay varios pedidos que hay que implementar progresivamente, pero lo más importante era culminar la obra que se estaba haciendo respecto a la falla que se ha tenido. Eso ya se ha culminado. Ahora está en operación, yo creo que para el día de mañana (hoy 17) ya debe retornar a la normalidad”, declaró Bellido.