La presidenta de la Comisión de Ética, Karol Paredes, anunció durante la sesión extraordinaria de este viernes 17 que la denuncia contra el primer ministro Guido Bellido, quien habría agredido verbalmente con una expresión sexista a la congresista Patricia Chirinos, se revisará en la próxima sesión ordinaria. Primero tienen que terminar de aprobar el reglamento de este grupo de trabajo.

Paredes Fonseca manifestó que la Comisión de Ética había recibido un oficio de la presidenta de la Comisión de Mujer y Familia, Elizabeth Medina, en la que la legisladora señalaba que Guido Bellido había acudido a su grupo de trabajo para informar sobre la presunta agresión a Chirinos. Y, por eso, pedía que se inicien las investigaciones contra el presidente del Consejo de Ministros, con el fin de “dilucidar los hechos acontecidos”.

“Sobre el particular”, señaló paredes, “ resulta necesario indicar que en la próxima sesión ordinaria estaremos procediendo a agendar lo solicitado por la presidenta de la Comisión de la Mujer , ya que en esta sesión requerimos aprobar, tal como se ha agendado, nuestro Reglamento, a fin de poder tener el marco legal sobre el cual esta comisión procederá en adelante con todos los hechos que supongan una presunta vulneración al Código de Ética Parlamentaria”.

Durante la sesión extraordinaria de esta comisión se aprobó por unanimidad el plan de trabajo para el período 2021-2023 . No obstante, no se llegó a aceptar el reglamento, ya que los parlamentarios pidieron cambios y mejoras en el documento, por lo que quedó pendiente para la siguiente sesión. Lo que sí se acordó fue sesionar todos los lunes a las 5.00 p. m.

¿Qué ocurrió entre Bellido y Chirinos?

La tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, de la bancada de Avanza País, denunció en una estación radial que el primer ministro Guido Bellido la había agredido verbalmente con una expresión sexista. El titular de la PCM ha negado el hecho.

Incluso, Bellido Ugarte le mandó una carta notarial a la parlamentaria Chirinos para que retire la acusación. Ante ello, la legisladora dijo: esto “es una amenaza, una agresión más de parte del premier hacia mi persona. Me reafirmo en todo lo dicho: jamás voy a retroceder, no me van a amedrentar. Yo no le tengo miedo”. Al final, el primer ministro desistió de “cualquier acción legal”. El caso sería uno de los primeros que se investigue en la Comisión de Ética.

